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宋家豪兩屆經典賽角色不同 與江少慶聊了很多

2023/2/27 13:48（2/27 14:16 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊投手宋家豪（圖）26日熱身賽登板中繼，面對危機無失分。宋家豪和江少慶都是上屆經典賽班底，兩人聊了很多，宋家豪直言，「期間都做了不同的改變，會有不同的感覺」。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
世界棒球經典賽台灣隊投手宋家豪（圖）26日熱身賽登板中繼，面對危機無失分。宋家豪和江少慶都是上屆經典賽班底，兩人聊了很多，宋家豪直言，「期間都做了不同的改變，會有不同的感覺」。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）世界棒球經典賽台灣隊投手宋家豪昨天熱身賽登板中繼，面對危機無失分。宋家豪和江少慶都是上屆經典賽班底，兩人聊了很多，宋家豪直言，「期間都做了不同的改變，會有不同的感覺。」

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪、中職富邦悍將隊投手江少慶是2017年世界棒球經典賽班底，當時宋家豪對荷蘭隊先發、江少慶中繼接手登板。此次再度一起入選經典賽代表隊，宋家豪表示，有跟江少慶聊了很多。

宋家豪提到，上一屆自己是先發定位，這次是中繼投手的角色，先發球數會比較多，中繼投手需要在短時間內了解打者的習性、當天的狀況，回憶與上屆經典賽的不同，「這期間大家都做了不同的改變，會有不一樣的感覺，但同樣的就是要在比賽中把最好的一面表現出來。」

宋家豪昨天與中信兄弟隊熱身賽8局登板中繼，1人出局後被敲出內野安打，守備幫忙抓到盜向二壘的跑者，接著再讓打者敲出中外野方向飛球出局，總計用9球投1局無失分。

宋家豪表示，昨天也是模擬壘上有人的狀況，對經典賽的比賽用球已經適應，各種球路也有達到想要的效果，雖然球速還沒有到最好，但可以壓制打者的感覺不錯，比賽張力加上後，速度會慢慢起來。

此次經典賽與台灣同組的古巴隊陣中也有不少旅日好手，宋家豪表示，昨天熱身賽開轟的戴斯潘（Alfredo Despaigne）在日職對戰很多次，也有被打出長打，他的力量真的很大。

宋家豪也提到，面對古巴隊的中心打者要想辦法降低失投，短期比賽只能透過數據、觀察揮棒的軌跡，知道他們設定什麼球路攻擊，最重要的是不要讓他們上壘，古巴隊壘上戰術滿活用的。（編輯：張雅淨）1120227

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