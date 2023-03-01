UBA健行科大拚4強門票 瞄準頭號種子

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111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽持續展開，健行科大1日出戰文化大學，以84比39輕鬆拿下4連勝，大一菜鳥史魯齊（前）則攻下全隊最高17分。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）健行科大今天在UBA大專籃球聯賽男子組8強賽出戰文化大學，以84比39輕鬆取勝，複賽4連勝，教頭劉孟竹表示，首要目標先搶下4強門票，並力拚頭號種子。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽在台北體育館舉行，賽前3連勝的健行今天面對文化大學，首節就將差距拉開至22比6，半場更以43比16大幅領先，健行陸續換上大一、大二球員上場磨練，最終就以84比39大勝，大一菜鳥史魯齊把握上場機會，攻下全隊最高17分。

健行教頭劉孟竹賽後接受媒體聯訪表示，考量今天比賽結束已經是晚上，明天出戰台師大一役是下午2時，在首節比分已經拉開情況下，決定換下主力高錦瑋、丁冠皓，讓球員們休息，「畢竟8天7場球，對運動員心理和生理的壓力都很大」。

儘管健行複賽拿下4連勝，但劉孟竹仍不敢掉以輕心，他強調，後面還有很多硬仗要打，「8強賽除了衝搶4強門票，4強排位對我們也很重要，目標要搶下頭號種子」。

8強賽還剩3場比賽，健行3日將強碰衛冕軍政大，讓丁冠皓相當期待，而劉孟竹評估兩隊本土戰力為「五五波」，戰力之間的落差可能就是取決於外籍生。

健行丁冠皓此役上場8分鐘，貢獻2籃板、2助攻，為全隊唯一未得分的球員，他透露，有拜託助理教練讓他多打2分鐘，但教練告訴他，明天就會讓他打比較多。

丁冠皓預計今年將投入職籃選秀，他認為，現階段就做好自己的本分，適時跳出來幫助球隊，教練也提醒他在場上不要猶豫，做好分內工作，其餘就順其自然。

8強賽第4天賽程結束，政大與健行都是4勝0敗，世新大學3勝1敗，台師大與輔大2勝2敗，國體大1勝3敗，而台藝大、文化吞下4連敗。（編輯：謝雅竹）1120301