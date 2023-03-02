穀保木棒聯賽復仇勝平鎮晉4強 「團隊造就個人」

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（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）穀保家商去年高中木棒聯賽8強不敵平鎮被淘汰，今年再度8強碰頭並成功復仇，林盛恩先發5.2局無失分，率隊以5比0拿勝晉4強，穀保學長帶學弟，隊長劉俊緯喊話：「團隊造就個人成績」。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽國內青棒兩大勁旅今天提前碰頭，穀保家商開賽就把握機會搶分，1局上1人出局後簡煜恩遭觸身球保送，劉俊緯敲出二壘打、林佳緯補上安打，一棒送回2分。

穀保家商派出被看好具有旅外實力的投手林盛恩先發，林盛恩展現壓制力，總計用80球投5.2局，被敲出3支安打，投出5次三振、3次四死球保送，最快球速152公里，幫助球隊拿下勝利、也拿下勝投。

穀保7局再起攻勢，陳睦衡安打、短打推進、保送、韓碩恆安打攻佔滿壘，先靠著失誤先跑回1分，劉俊緯再補上安打，一棒送回2分，幫助球隊打下勝利。

穀保上屆8強不敵平鎮高中止步，今年第3階段先碰頭、穀保吞敗，今天8強再碰頭，穀保總教練周宗志表示，今天賽前反而沒有特別跟球員講什麼，比賽過程中該做的提醒都有，但放手讓高三學長帶領學弟，「高三學長這個階段如果懂得思考，對球隊會有很好的幫助。」

穀保隊長劉俊緯被問起賽前集合跟隊友們說了什麼，他表示：「有提醒大家要收起私心、團隊為重，團隊造就個人成績。」

穀保第3階段與平鎮交手，平鎮就是派出今天的先發左投手林維恩先發，穀保上一場比賽沒有掌握好，今天開賽就把握機會搶分。

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周宗志也透露，賽前有看了幾場林維恩的投球影片，讓球員們針對林維恩的球路、壘上有人的狀況分析，每個人蒐集到的資訊分享出來，做總結、討論，也有請大學隊、社會隊左投學長回來幫忙訓練，看起來收到不錯的成效。

被問起今天是否算是成功復仇，周宗志笑說，兩隊的實力就是這樣，比賽有輸有贏，「今天我們掌握了比較好的機會，才可以拿下勝利」。（編輯：卞金峰）1120302