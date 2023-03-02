穀保游擊劉俊緯木聯單場3安 守備下苦心拚選秀

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高中木棒聯賽8強穀保家商2日與平鎮高中交手，穀保高三游擊手劉俊緯（前）U18世界盃磨練更成熟，單場3安2打點手感佳，為了挑戰中職選秀守備下苦心，攻守跑平均是競爭優勢。中央社記者謝靜雯攝 112年3月2日

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（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中木棒聯賽8強穀保家商今天與平鎮高中交手，穀保高三游擊手劉俊緯U18世界盃磨練更成熟，單場3安2打點手感佳，為了挑戰中職選秀守備下苦心，攻守跑平均是競爭優勢。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽開打，穀保家商與平鎮高中碰頭，穀保隊長劉俊緯扮演稱職領導者的角色，先發打3棒、守游擊，1局敲出二壘打，6局敲出安打，7局敲出個人單場第3安、貢獻2分打點，表現亮眼，率隊以5比0拿勝、晉級4強。

穀保總教練周宗志接受媒體訪問表示，劉俊緯從去年底黑豹旗棒球賽開始就維持很穩定的表現，今天單場敲3安是正常演出，攻擊能力在聯賽有發揮教練團的期待。

劉俊緯是去年U18世界盃棒球賽國手，當選國手之後更有自信，也確定今年畢業投入中職選秀。周宗志表示，劉俊緯有了世界盃的洗禮更成熟，得失心不會這麼重，在這樣的年紀、又要挑戰選秀，知道很多球探在看，球員們多少會受到影響，但在劉俊緯身上完全沒有這樣的感覺，「他的心態調整很好，也扮演很好的領導者角色」。

今天8強賽遇上平鎮先發左投林維恩可以有所突破，劉俊緯透露是熟悉平鎮教練團的配球，也觀察到去年平鎮陣中左投林詔恩和林維恩的類型差不多，昨晚意象訓練時猜到今天變化球的比例會比較多，今天打出安打的球也多是抓到變化球。

被問起打擊可以維持穩定的原因，劉俊緯歸功平時的訓練，「實力練到一定程度後，狀況是可以維持的，打球這麼多年，自己揮棒的感覺、看球的感覺最清楚」，也知道該怎麼去調整。

周宗志透露，為了挑戰選秀，劉俊緯在守備上下苦功，教練團與劉俊緯討論，若想要在職棒短時間與人競爭，打擊是優勢，守備要更加油。

劉俊緯也知道守備是相對不足的地方，尤其傳球，過年前的小集訓，教練團協助修正 還有腳步、傳球方式的調整，調整之後比較順手，自評挑戰選秀的優勢攻守跑平均。（編輯：管中維）1120302

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽國內青棒兩大勁旅2日提前碰頭，穀保家商開賽就把握機會搶分，以5比0勝平鎮高中晉4強。圖為賽後穀保球員擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月2日