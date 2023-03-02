味全龍與緯來簽3年合約 MOD由愛爾達轉播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒味全龍隊今天在天母棒球場舉辦季前記者會，宣布與緯來電視網簽署3年轉播合約，緯來將轉播本季龍隊主場賽事，MOD則由愛爾達轉播，另外也在準備網路平台。

味全龍隊在2021年開始打一軍賽事，當時與Eleven Sports簽了2年轉播約，去年季後合約到期之後，龍隊今年新球季確定與緯來合作，雙方簽了3年合約，本季味全龍主場賽事會在緯來電視網所屬頻道，包括緯來體育台、緯來育樂台播出。

味全龍領隊丁仲緯今天在記者會上表示，「相當興奮能與我們優秀的夥伴緯來電視網在未來的3年建立合作關係」。丁仲緯指出，緯來長久以來經營中華職棒，擁有強大的球評、主播及攝影師，吸引球迷目光。

緯來電視網總經理鄭資益則說：「很高興這次能有機會與味全龍球團進行轉播合作，緯來自1997年開始轉播中華職棒，對於轉播品質的要求，向來都是全力以赴，我們會把最好的畫面，讓大家一起觀賞。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，味全龍隊今年主場賽事除了在有線電視由緯來轉播，MOD部分宣布由愛爾達轉播。丁仲緯說：「我們跟緯來、愛爾達已經在同一條船上了，希望大家一起創造佳績。」

網路轉播部分，丁仲緯接受媒體訪問時表示，目前有可能會在Twitch或YouTube上進行轉播，目前還在討論當中，不過除了接受訊號轉播，球團也會在網路平台上自製內容，目前傾向走向訂閱制。（編輯：管中維）1120302