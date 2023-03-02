邱賢嘉打4棒任終結者扛住壓力 木棒聯賽敲追平安

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台東體中邱賢嘉（圖）在高中木棒聯賽前半段受傷，儘管打擊狀況沒有調整到最好，但打4棒又當終結者角色扛住壓力，2日8強敲追平比數二壘打，又後援1局成功關門，一解悶氣、壓力釋放。中央社記者謝靜雯攝 112年3月2日

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（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）台東體中邱賢嘉在高中木棒聯賽前半段受傷，儘管打擊狀況沒有調整到最好，但打4棒又當終結者角色扛住壓力，今天8強敲追平比數二壘打，又後援1局成功關門，一解悶氣、壓力釋放。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中今天與美和中學交手，東體前5局打線受制、沒能敲出安打，0比1落後，6局關鍵時刻邱賢嘉敲出二壘打，送回球隊追平分，下一棒打者陳佳賢再補上二壘打，幫助球隊超前比數，東體再靠著暴投跑回團隊第3分，終場以3比1拿勝晉級4強。

邱賢嘉今天投打有表現，敲出追平比數二壘打，7局上又登板關門，投1局被敲1支安打、無失分，替球隊守住勝利；東體總教練陳峰岳表示，比賽前半段落後，球員們自然有壓力，6局打出第一支安打後，彼此喊聲激勵、氣勢也帶出來。

陳峰岳透露，邱賢嘉在木棒聯賽第一階段時有傷，直到第2、3階段才開始打，也悶了許久，他是球隊的中心棒次第4棒、又是終結者，教練團不希望給予壓力、一直鼓勵他，今天敲出關鍵安打，算是壓力釋放。

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邱賢嘉表示，先前腳有點不舒服，此次木棒聯賽打擊狀況沒有調整到最好，今天比賽前半段都沒能敲出安打，6局上場打擊，想著把球打扎實，把壘上的跑者送回本壘。

扛4棒又是終結者，邱賢嘉坦言壓力不小，但投手、打擊兩邊都喜歡，照著平常的訓練做、不會想太多，自評打擊的優勢是揮棒速度快，投球優勢是不會害怕與打者對決。邱賢嘉畢業後暫時不打算挑戰選秀，目前考慮大學或社會隊，認為自己能力還不夠面對職棒層級的球隊，還是先磨練。（編輯：張雅淨）1120302