陽益政螃蟹球犀利有反差萌 木棒聯賽勝投晉4強

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（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）台東體中高三投手陽益政拿手螃蟹球很犀利，今天高中木棒聯賽8強登板，中繼4局無失分、率隊晉級4強拿下勝投，東體總教練陳峰岳透露陽益政場下瘋癲、場上威風，很有「反差萌」。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強台東體中與美和中學交手，台東體中投手陽益政今天3局提前上班，中繼投4局無失分、凍結美和攻勢，球隊比賽後半段反攻，東體以3比1拿勝晉級4強。

東體總教練陳峰岳表示，美和的前半段棒次攻勢好，今天觀察到先發投手被打的球比較扎實，3局當機立斷讓陽益政登板中繼、守住分差；陽益政今年高三畢業將挑戰中職選秀，陳峰岳透露陽益政場上場下的「反差萌」，場下瘋瘋癲癲，場上危機處理能力很好，「球商很高」。

陳峰岳表示，陽益政高中3年心態上成熟很多，他的球質很好，變化球的控制也比往年好很多，場上怎麼投球，球的軌跡怎麼跑、怎麼進入好球帶，陽益政都很有自己的想法。

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陽益政表示，今天賽前教練沒有特別說要準備，臨時接到提前登板的投球任務，上場想辦法放鬆心情，策略是丟進好球帶讓打者打，陽益政也對自己的螃蟹球很有自信，「球路很刁鑽，變化的幅度有變大、速度也有提升。」

陽益政透露，這顆變速球是國三時球隊教練歐鴻齊教他，投到高二下學期時開始得心應手，可以運用這顆球讓打者打不好、搶好球數，自評優勢是協調性佳、變化球好。（編輯：龍柏安）1120302