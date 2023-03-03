紐約大都會台灣日首創 樂天女孩將到場助陣

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中華職棒樂天桃猿6名樂天女孩將參與美國職棒大聯盟紐約大都會8月27日舉辦的年度台灣日，為活動開辦以來首次邀請中職球團啦啦隊助陣。圖為宣傳照。（樂天女孩粉絲團提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月3日

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日邁入第18屆，首度邀請中華職棒球團啦啦隊到場助陣。樂天桃猿6名樂天女孩將在8月參與這場年度盛會，讓美國球迷體驗台式應援文化。

大都會與樂天球團今天同步公布，樂天女孩獲邀參與8月27日在紐約花旗球場舉辦的年度大都會台灣日（Mets Taiwan Day），將由隊長籃籃領軍，和Yuri、林襄、孟潔、苡萱及雅涵一同前進大聯盟賽場，為活動增色。

大都會亞洲市場負責人王偉成向中央社表示，啦啦隊在場邊加油是台灣棒球特色之一，邀請高人氣且親和力十足的樂天女孩參加大都會台灣日，想讓美國球迷體驗台式應援的感覺。

大聯盟主要由球場聲光效果配合吉祥物帶動氣氛，有別於台灣、日本、韓國職棒啦啦隊在場邊熱舞，應援團呼口號、奏應援曲。近年中職球團啦啦隊陣容愈來愈壯盛，成為吸引球迷進場的賣點，總統蔡英文去年在大都會台灣日賽前影片中特別介紹台灣獨特應援文化。

本屆大都會台灣日套票1日開賣，掀起購票熱潮，售票系統一度不堪負荷當機，延續去年台灣日近5000張套票銷售一空成為大都會隊史最暢銷主題日的熱度。

今年活動承襲過去兩屆做法，隨票附贈繡有Taiwan字樣、背號1號的黑色款紀念球衣。

王偉成提醒，想拿到紀念球衣的球迷須透過官方系統或台灣日合作夥伴購票，普通門票、球團公關票、二手票都沒辦法兌換球衣。

另外，大都會2月釋出台灣日全新識別標誌，採藍、橘配色，內有高聳山脈、紅梅揚姿，並在Taiwan字樣中加進台灣本島輪廓，是球團最早公布標誌重新設計樣式的主題日。

王偉成談及設計理念時說，無論玉山或有「護國神山」稱號的中央山脈，山對台灣人都是極具象徵的精神存在，因此全新標誌以山為主題，配合國花梅花、加進島嶼輪廓的小巧思，簡單又能呈現台灣意象。球團很開心，也希望大家喜歡新標誌。

大都會台灣日2005年開辦，是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最盛大的台灣主題活動。本屆預定美東時間8月27日下午大都會主場迎戰洛杉磯天使隊的例行賽登場，開球嘉賓為台灣資深球評曾文誠。（編輯：馮昭）1120303