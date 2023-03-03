梅西丈人經營超市遭掃射 歹徒留言嗆：我們等你

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（中央社阿根廷羅薩里奧2日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）丈人經營的1家超市今天凌晨遭2名男子開槍掃射，槍手離開前還在地上留下「我們等著你」的恐嚇訊息。

法新社報導，這2名男子今天凌晨朝羅薩里奧市（Rosario）這家超市的金屬門面連開14槍，還在地上留下手寫訊息「梅西，我們等著你。哈夫金（Javkin）是個毒梟，他不會罩你的」。

訊息中提到的哈夫金（Pablo Javkin）是梅西家鄉、阿根廷第2大城羅薩里奧市長。羅薩里奧位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西北約320公里處。

哈夫金證實這家超市屬於梅西妻子羅庫佐（Antonella Roccuzzo）的父親。哈夫金表示，這次槍擊目的是在「製造城市混亂」。

1名目擊者證實2名男子凌晨3時前騎機車抵達現場後，其中1人下車開槍並留下訊息，隨後雙雙逃逸。

省警務助理局長龔薩雷茲（Ivan Gonzalez）告訴Cadena 3電視台，這個訊息「並非恐嚇」，不過是想「引起注意」，還說由於當時超市裡沒人，因此無人受傷。

負責本案的檢察官雷波拉（Federico Rebola）告訴記者，此前並沒有針對羅庫佐家族的已知恐嚇威脅。

羅薩里奧是瀕巴拉那河（Parana River）港市，已逐漸發展為毒品交易中樞和阿根廷最為暴力猖獗的城市，去年共發生287起謀殺案。

市、省和國家安全部隊本週舉行的一場會議上，省級廳長布里隆尼（Claudio Brilloni）表示，他已「促請聯邦部隊針對在羅薩里奧打擊暴力犯罪一事加強合作、交涉和參與」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120303