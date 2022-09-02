阿根廷副總統自家門口險遭槍擊 嫌犯當場制伏

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「我們都支持克莉絲蒂娜」，貝隆主義支持者於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯人行道張貼聲援副總統克莉絲蒂娜．費南德茲的海報，深信副總統的清白。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年9月2日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯1日報導）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）今天晚間於自家門口險遭近距離槍擊。嫌犯未擊發子彈，即遭警方制伏。

阿根廷國家安全部表示，嫌犯為35歲的巴西人費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel），2021年3月曾因持有武器遭拘捕。

現任副總統克莉絲蒂娜．費南德茲因涉嫌在先前擔任總統期間貪汙，遭檢方求刑12年、褫奪公權終身，在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）高級地段雷科萊塔（Recoleta）的家門口，連續多日不同民眾或支持者聚集，為副總統辯護或抗議。

8月31日曾發生外送員於副總統家門口辱罵事件，與現場支持民眾產生衝突，外送員遭警方扣留盤問。

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克莉絲蒂娜．費南德茲的丈夫是已故前總統基西納（Nestor Kirchner），也就是她原為阿根廷第一夫人；基西納2007年卸任，克莉絲蒂娜．費南德茲接著當選阿根廷第一位由民主選舉產生的女總統，於2007年至2015年期間擔任阿根廷總統，也是阿根廷史上第二位女性總統，

奉行貝隆主義的克莉絲蒂娜．費南德茲任內推行民間企業國有化、價格管制、外匯管制、增加政府福利支出和增加公共建設開拓就業機會等政策，導致阿根廷經濟破產，陷入經濟危機。（編輯：馮昭）1110902