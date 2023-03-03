東體王天穎跑出全壘打吞敗 木聯拚隊史最佳季軍

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高中木棒聯賽台東體中展現韌性，3日4強賽與穀保家商交手兩度取得領先，「快腳」王天穎還跑出場內全壘打，但比賽後半段沒能穩守吞敗。圖為王天穎全壘打回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝 112年3月3日

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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽台東體中展現韌性，今天4強賽與穀保家商交手兩度取得領先，「快腳」王天穎還跑出場內全壘打，但比賽後半段沒能穩守吞敗，明天力拚季軍、盼改寫隊史紀錄。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強台東體中今天與穀保家商交手，台東體中3局上王天穎跑出場內全壘打，幫助球隊取得1比0領先。

台東體中5局上1比1平手時再起攻勢，杜禹鋒率先敲出二壘打、靠著暴投跑回分數，再度取得超前；但5局下，沒能穩守；終場以2比3吞敗、4強止步，明天爭取最佳季軍成績。

東體總教練陳峰岳表示，速度本來就是球隊的優勢，王天穎腳程很快，在球隊中可以排進前3名，那時看到球在外野落地就沒有停留、一路衝回本壘。

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今天比賽1分差輸球，陳峰岳指出，賽前有抓穀保可能會用哪些投手、球隊也有情蒐，知道穀保的先發投手蕭齊控球可能沒有這麼好，穀保的教練團也有發現，當機立斷2局就換投，穀保今天排出的投手並非打不到，2局搶攻本壘沒有得分比較可惜。

陳峰岳透露賽後有鼓勵球員，穀保陣中都是頂尖的球員，是這個年齡層世界第一、第二的球員，比賽可以打這麼接近，雖然結果不是最完美，但也肯定球員們的表現，明天季軍戰是球隊在這屆木棒聯賽最後一場比賽，要全力拿下來，力拚改寫隊史最佳成績。（編輯：戴光育）1120303