普門木棒聯賽延長賽贏鶯歌闖冠軍戰 盼打下江山

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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽普門中學4強與鶯歌工商鏖戰至延長賽第8局，靠著再見保送以7比6拿勝、睽違5屆再闖冠軍戰，賽後總教練洪榮宏情緒激動落淚，也盼球員們在木棒也打起自己的江山。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強普門今天與鶯歌交手，普門6局打完1比0領先，7局鶯歌靠著保送、安打、盜壘、高飛犧牲打跑回追平分。

兩隊正規7局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制，8局上，鶯歌靠著單局4安、1保送，一口氣攻下5分，普門展現韌性，8局下張育豪二壘打先送回2分，再靠著觸身球保送、高昱希、林劭威適時安打送回追平分，普門延續攻勢，再靠野手選擇攻占滿壘，最後選到再見保送拿下勝利。

賽後普門總教練洪榮宏情緒一時難以平復，坐在休息區拭淚，他表示很感動，「這群小朋友3年來很辛苦，忍受我的教學風格，感謝他們這麼拚」，也坦言延長賽一口氣被拿下5分本來以為大勢已去，沒想到球員們沒有放棄。

洪榮宏表示，普門在111學年度高中鋁棒聯賽拿下亞軍，也曾在鋁棒聯賽奪冠，有鼓勵球員，已經在鋁棒聯賽打下江山，期許他們在木棒聯賽也打起自己的江山。

普門木棒聯賽隊史最佳成績為106學年度亞軍，此次再闖冠軍戰，明天將與穀保家商爭冠，洪榮宏表示，有鼓勵球員平常心、盡最大的努力，冠亞軍戰大家都有機會，就看臨場的表現。（編輯：陳政偉）1120303