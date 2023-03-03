林劭威木棒聯賽當英雄 U18培訓受刺激求進步

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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽普門中學游擊手林劭威能在關鍵時刻當英雄，今天4強與鶯歌工商交手，林劭威延長賽敲出追平比數安打率隊搶勝，U18世界盃培訓受刺激求進步，盼守備下功夫拚國手。

普門中學今天在111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強與鶯歌工商交手，兩隊正規7局打完1比1僵持不下，突破僵局制的延長賽8局上鶯歌一口氣攻下5分，8局下普門靠著接連安打串聯，林劭威適時安打幫助球隊扳平比數，普門再靠著滿壘再見保送以7比6拿勝、晉級冠軍戰。

普門總教練洪榮宏稱讚林劭威心理素質好，常常能在關鍵時刻當英雄，從高一開始就木棒組的球員，表現一直都很穩定。

高二的林劭威也有入選去年U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後沒有留在正選名單中，林劭威表示，到培訓隊去抱持著學習的心態，培訓隊中有許多好手，也有受到刺激。

林劭威提到，在培訓隊中都會觀察同樣是游擊手的穀保家商劉俊緯，「他的守備範圍很廣」，也在培訓隊過程中觀察團隊凝聚的氣氛很棒。

林劭威今天延長賽有關鍵一擊，他表示上場就是抓直球打、變化球放掉，教練和隊友也一直鼓勵把自信拿出來，雙胞胎弟弟林劭倫因為受傷沒辦法出賽，想連他的份一起在場上表現。

明天將與穀保家商爭冠，林劭威表示，最想對決的投手是林盛恩，因為先前在U18培訓隊藍白賽時被林盛恩三振、想要報仇一下。（編輯：李亨山）1120303