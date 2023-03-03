熱身賽林智勝敲超前安、轟2分砲 味全勝悍將

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天在斗六副棒球場進行自辦熱身賽，迎戰富邦悍將，龍隊的林智勝總計3打數敲出2支安打，包括一發2分砲，近況火燙；另一場中信兄弟的詹子賢則有滿貫砲演出。

悍將在1局上就有攻勢，傷癒回歸首度實戰的林哲瑄擊出內野安打後，王正棠、蔣智賢再接連安打，攻下1分。不過龍隊在1局下馬上扳回比分，林孝程、陳品捷、拿莫．伊漾連3棒敲出安打，攻下1分。

龍隊的林智勝今天先發扛下第4棒，1局下擊出中外野飛球出局；3局下在一壘有人時敲出二壘安打，送回超前分；5局下一壘有人時，更是轟出右外野2分全壘打，一舉將比分拉開至4比1。

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由於林智勝目前生涯全壘打數已經累積299轟，本季相當有機會達成史無前例的300轟里程碑，因此林智勝的近況也備受關注，此戰敲出2支安打、包辦3分關鍵打點，手感火燙。龍隊在7局下再攻1分，9局下又展開一波攻勢得3分，終場就以8比1擊退悍將。

另一場中職自辦熱身賽在屏東中信園區進行，由中信兄弟對上統一獅隊，在5局下雙方3比3平手時，兄弟的詹子賢在滿壘情況下，從投手江承諺手中一棒轟出滿貫全壘打、送回4分，之後再陸續攻下2分。雖然獅隊在第7、9局各得1分，不過最終兄弟還是以9比5奪勝。（編輯：陳政偉）1120303