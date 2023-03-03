UBA蔡宸綱轟垮「前東家」 健行終止政大跨季36連勝

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（中央社記者黎建忠台北3日電）UBA大專籃球聯賽今天男子8強複賽，壓軸登場的健行科大靠著蔡宸綱上演「王子復仇」拿下32分，終場以100比93擊敗政大，終止對手跨季36連勝。

蔡宸綱從泰山高中畢業後選擇政大就讀，但並未獲得重用，也沒什麼發展空間，大一結束就轉學到健行科大。今年在預賽階段首次遇上老東家，拿16分，但3分球僅13投2中。

今天再戰，蔡宸綱打出應有身手，打滿全場40分鐘，3分球11投4中，拿下32分外帶7籃板。他說：「當然很開心，轉學之後和現在的隊友、教練團相處都比較融洽也比較舒服，今天這場就是平常心出賽，才不會重蹈預賽太想表現而犯下太多錯誤。」

賽前政大和健行科大已確定晉級4強，但這場攸關排名和面子之爭，兩隊打來同樣激烈。健行科大首節就取得10分領先，第2節最多取得17分的優勢，半場結束以53比41領先。

下半場政大開始追分，終場前4分18秒追到4分差距，但健行靠著蔡宸綱的3分球又擴大領先，接著政大又追到2分差，但蔡宸綱又完成一次「3分打」穩定軍心。

終場前78秒內，健行科大再靠著高錦瑋連續命中2記關鍵3分球，直接宣判比賽勝負。

健行科大拿下這場關鍵勝利後，明天對國體大只要獲勝，就能以龍頭之姿晉級4強。

後衛高錦瑋全場拿下24分，其中14分在第4節得到，尤其讀秒階段關鍵的連續2個3分球價值連城。高錦瑋說：「每次到第4節比較膠著的時候，我就覺得是我該跳出來的時間，就算自己得不了分，也可以幫隊友製造機會。」（編輯：唐聲揚）1120303