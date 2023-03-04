更多編輯台推薦新聞：
影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

木棒聯賽東體「快如閃電」奪季軍 教練球員哭成一片

2023/3/4 10:57（3/4 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高中木棒聯賽台東體中打出「快如閃電」球風，4日投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
高中木棒聯賽台東體中打出「快如閃電」球風，4日投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽台東體中打出「快如閃電」球風，今天投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍，賽後球員、教練哭成一片，總教練陳峰岳希望球員們能以台東體中為榮。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰今天由台東體中與鶯歌工商交手，鶯歌工商1局上先馳得點，東體1局下有攻勢，靠著接連觸身球保送、陳佳賢適時安打扳平比數，楊俊楓安打、幫助球隊超前比數，再靠著接連安打、盜壘戰術，單局拿下4分。

台東體中攻勢不斷，2局、3局都各拿下3分，加上陽崧儒後援4.2局無失分、好投壓制，拿下季軍、刷新隊史木棒聯賽最佳成績。

賽後教練團、球員哭成一片，陳峰岳表示，很辛苦這批球員，也謝謝他們這段時間的努力，很多球員是國中部直升的球員，3年前國中部在國中硬式聯賽打下冠軍，大家覺得理所當然升上高中也要有成績，多少會有壓力，球員們都戰戰兢兢。

陳峰岳表示，高中階段看到球員們很多的成長，是讓教練團感到最窩心、最有成就感的地方，或許有些高三球員畢業之後就沒有繼續打球了，有些要選秀、或者到大學打球，高中聯賽最後一場比賽希望他們留下美好回憶，以後回想起高中生活還可以拿出來討論，「希望他們以台東體中為榮，他們是台東體中的驕傲。」

陳峰岳提到，昨天鶯歌4強在突破僵局制大比分領先又被逆轉輸球其實很傷，這場比賽東體穩紮穩打，靠著戰術、腳程，打出東體快狠準、「快如閃電」的真正球風。（編輯：李亨山）1120304

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰4日由台東體中與鶯歌工商交手，台東體中投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰4日由台東體中與鶯歌工商交手，台東體中投打發揮，以10比1、5局擊敗鶯歌工商拿下隊史最佳季軍。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
高中木棒聯賽4日季軍戰，台東體中投打發揮，陽崧儒後援4.2局無失分、好投壓制，率隊擊敗鶯歌工商拿下季軍，刷新隊史木棒聯賽最佳成績。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
高中木棒聯賽4日季軍戰，台東體中投打發揮，陽崧儒後援4.2局無失分、好投壓制，率隊擊敗鶯歌工商拿下季軍，刷新隊史木棒聯賽最佳成績。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日
#陳峰岳
#台東體中
#陽崧儒
陳峰岳
楊俊楓木棒聯賽打出代表作 畢業讀空軍官校追夢東體王天穎跑出全壘打吞敗 木聯拚隊史最佳季軍
陽崧儒
陽崧儒好投、陽念祖2安 木棒聯賽東體2連勝台東藉富邦U18磨練野手 陽崧儒先發好投鬥志強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族