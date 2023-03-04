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T1台鋼獵鷹馬怡鴻代班取勝 劉孟竹緊張到手冒汗

2023/3/4 18:21
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（中央社記者黎建忠台北4日電）T1台鋼獵鷹今天在女助教馬怡鴻暫代總教練的情況下，仍舊擊敗高雄海神完成4連勝；人在台北UBA督軍的總教練劉孟竹說：「我看比賽時緊張到手冒汗。」

劉孟竹身兼T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹和UBA健行科大的總教練，雙方由於有簽訂產學合作，因此台鋼球團也允諾，讓劉孟竹專心帶完今天最後1天的UBA男子8強賽事。

儘管人在台北，劉孟竹還是透過轉播觀看了整場的台鋼獵鷹球賽。他笑說：「上半場結束時我們落後，我還打電話回球隊給管理，希望他幫忙安撫部分球員的情緒，幸好下半場大家都打出應有的水準。」

UBA和職籃兩頭燒，劉孟竹說：「平常光是練球，我台北、台南兩地跑的高鐵費用，1個月大概就要花掉2萬元，如果遇上UBA賽季，那就又更高了。」

劉孟竹說：「我還是很感謝球團老闆、學校校長都很支持我，球員之間也都很挺我，像昨天健行打政大的比賽，中場的時候，吳岱豪還傳訊息給我，跟我說一些政大的打法該怎麼突破，想一想還蠻可愛的。」（編輯：陳政偉）1120304

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T1女總教練馬怡鴻很爭氣 台鋼勝海神收4連勝T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
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