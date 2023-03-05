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經典賽台灣隊首場官辦熱身賽 鄭宗哲扛開路先鋒

2023/3/5 18:32
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（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽台灣隊今天晚間與中職中信兄弟隊打官辦熱身賽，由鄭宗哲扛下開路先鋒、守二壘，總教練林岳平表示，鄭宗哲近期將這個角色扮演得很好，應變能力也很好。

今天台灣隊由江少慶擔任先發投手，先發打序則依序為鄭宗哲（二壘）、林立（DH）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）、陳傑憲（中外野）。

鄭宗哲在近幾場賽事都是擔任開路先鋒，台灣隊總教練林岳平表示，鄭宗哲在熱身賽將第1棒的角色發揮得相當好，「他也支援過大聯盟，短期內就有辦法發揮他的能力，代表他短期應變能力是很好的，接下來就是在正式比賽看能不能穩定發揮。」

台灣隊陣中，鄭宗哲和江坤宇都是游擊手，不過今天讓鄭宗哲守二壘、江坤宇守游擊。林岳平說明，之前沒預期到鄭宗哲打擊近況會這麼突出，但江坤宇守備能力突出，游擊就只有一個位置，沒辦法排2個人，因此讓鄭宗哲調整守位，「把中線穩固下來，一個是速度一個有作戰，對我們防守是有利的。」

至於中心打線第3、4棒，分別由林子偉及張育成扛下，林岳平說：「他們兩個確實是中長距離打者比較穩定的，希望他們兩個連在一起會有串連的效果。」（編輯：張雅淨）1120305

#鄭宗哲
#江坤宇
#林岳平
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