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陳傑憲改變策略手感回溫 找出自己在台灣隊價值

2023/3/6 19:56（3/6 21:43 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊陣中的陳傑憲（前）5日在熱身賽找回手感敲出2支安打，他6日表示，主要是體悟到自己在台灣隊的價值，要想辦法消耗球數、求上壘，改變心態後收到效果。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽台灣隊陣中的陳傑憲（前）5日在熱身賽找回手感敲出2支安打，他6日表示，主要是體悟到自己在台灣隊的價值，要想辦法消耗球數、求上壘，改變心態後收到效果。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽台灣隊陣中的陳傑憲，昨天在熱身賽找回手感敲出2支安打，他今天表示，主要是體悟到自己在台灣隊的價值，要想辦法消耗球數、求上壘，改變心態後收到效果。

陳傑憲之前在新莊的3場自辦熱身賽沒有敲出安打，不過昨天在洲際的官辦熱身賽改打第9棒，3打數敲出2支安打，遭到一次觸身球保送。陳傑憲今天受訪時表示，昨天的安打有運氣成分，希望今天可以打出自己想要的感覺，「不用一定要安打，但擊球品質要好，昨天是沒有打到球心。」

談到之前打擊狀況，陳傑憲說明，之前打擊時急著出手，跟以往自己打擊型態不一樣，但總教練林岳平提醒他，要把自己最有自信的東西拿出來。陳傑憲指出，他在球數領先時攻擊數據沒那麼好，「我是屬於被壓迫才有辦法打好，總教練說我的角色就是想辦法消耗球數、上壘，讓後面打者去打。」

陳傑憲本來是想透過熱身賽鎖定自己喜歡的球，但最後發現「球來就打」策略效果不好，他表示，「回想發現自己是被動型打者，今天我會入選國家隊，就是球隊需要我這樣型態的選手，要趕快把自己的價值找出來，做最有自信的事情，製造上壘機會就是幫助球隊。」

來到洲際棒球場，讓陳傑憲有了快要正式比賽的實感，官辦熱身賽球迷應援聲也很大，可以提前適應，他表示，「自己不管是精神上、身體上，都設定到要比賽了，沒時間思考動作對不對等事情，就是要應變，不像季賽有很多機會讓你重來。」（編輯：張雅淨）1120306

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