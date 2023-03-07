恩比德42分哈登20助攻 76人轟垮溜馬[影]

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NBA費城76人恩比德7日轟下全場最高42分，率隊擊敗印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/Sixers）

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（中央社印第安納波利斯6日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在恩比德（Joel Embiid）轟下全場最高42分、哈登（James Harden）送出驚人的20次助攻聯手帶領下，以147比143客場擊敗印第安納溜馬。

76人今天贏球，戰績42勝22敗，排在東區第3。

這場比賽雙方不斷拉鋸，在彷彿明星賽那般不設防的情況下，兩隊瘋狂飆分。76人直到第4節，才擺脫溜馬的糾纏。

此役，溜馬三分球命中率4成05，投籃命中率5成89；76人三分球命中率4成71，投籃命中率5成85。

恩比德今天16投11中，19次罰球全部命中，本季第11次獨得40分以上。

除了恩比德與哈登的亮眼表現，馬克西（Tyrese Maxey）也為76人貢獻了24分，麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）則是挹注了20分。

哈登雖僅進帳14分，但傳出20次助攻，另抓9個籃板，準大三元的演出讓76人全隊運作更加活絡。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下溜馬全隊最高的40分，還送出16次助攻，但仍無法率隊贏球。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120307