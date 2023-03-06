莫蘭特亮槍遭灰熊禁賽 總教練：暫無歸隊時間表

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA新生代球星莫蘭特（Ja Morant）因為在社群媒體的直播中發布他在夜店持槍的畫面，因此遭曼菲斯灰熊禁賽，總教練詹金斯今天表示，莫蘭特沒有明確的歸隊時間表。

灰熊最初說莫蘭特將缺席至少兩場比賽，因為他正尋求協助，而NBA也正在進行調查中。莫蘭特4日清晨在Instagram開直播，畫面中莫蘭特在一家夜店，手上還拿了顯然是一把槍。

詹金斯（Taylor Jenkins）說：「我們說了，至少是（禁賽）兩場比賽；我的意思是，這是一個持續的過程，而不是一個時間表。」

詹金斯表示，球隊的重點是要幫助莫蘭特度過一個「將會十分艱難的過程」，同時也要讓他對自己的行為負責。

詹金斯說：「我們嚴肅以對。對那些需要變得更好、且需要幫助的人來說，這會是種支持，但球隊也負有責任。」

「很明顯地，在全國、在整個聯盟，槍枝暴力受到許多關注。所以，對我們來說，這就是我們在整個成長的機會中，該怎麼去支持莫蘭特的立場。這是一個學習機會，希望我們都能從中變得更好。」

2015年NBA與導演史派克李（Spike Lee）及「各城各鎮支持槍枝安全基金」（Everytown for Gun Safety Support Fund）合作，製作了幾支有關槍枝暴力的公益廣告。包括柯瑞（Stephen Curry）、安東尼（Carmelo Anthony）、保羅（Chris Paul）、諾亞（Joakim Noah）等球星都參與了那支廣告。

除了那天在IG直播中亮槍，莫蘭特還涉及幾起他本人或其友人揮槍的事件。

華盛頓郵報（The Washington Post）1日的報導詳述了去夏兩起與莫蘭特有關的事件，警方雖然都有獲報並留有紀錄，但沒有人遭逮捕。

根據華盛頓郵報獲得的警方紀錄，在第2起事件中，一名17歲的少年指控莫蘭特在自家後院和他打街頭籃球時發生衝突，之後莫蘭特在腰間掛了把槍，手還放在武器上。另一起事件則是莫蘭特在停車場，和購物中心保全發生衝突。

莫蘭特的經紀人譚納（Jim Tanner）發聲明回應華盛頓郵報的報導說：「任何與槍枝有關的指控都已獲全面的調查，皆無法獲得證實。這包括NBA上個月的調查，同樣也是沒有發現任何證據。」

NBA上個月之所以展開調查，是因為1月29日灰熊在主場擊退印第安納溜馬後，莫蘭特的友人與溜馬發生衝突。那起發生在溜馬球隊巴士的事件，被美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）率先披露。在接獲溜馬通報，稱莫蘭特搭乘的休旅車中，發出一道紅色雷射光瞄準溜馬成員後，NBA維安及調查人員訪問了許多證人，並檢視了監視器影像。

詹金斯是灰熊隊職員中，唯一在今天的比賽前公開對外發言的人。灰熊4日一早從丹佛飛到洛杉磯，而據消息來源所言，莫蘭特並未隨隊，也不在洛杉磯。

莫蘭特是在灰熊97比113敗給丹佛金塊後，於美東時間4日清晨上午5時19分開始在IG直播。莫蘭特這名NBA明星後衛在直播中未穿著上衣，他隨著音樂饒舌，影片中可以看見他的左手拿著一把手槍。但事件爆發沒多久，莫蘭特就把他的Instagram和Twitter帳號關了。

莫蘭特在聲明中表示，他會「為自己前一晚的行為負起全責」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120306