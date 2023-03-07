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威廉斯終場前兩罰落空 綠衫軍延長賽不敵騎士吞三連敗[影]

2023/3/7 15:53（3/7 16:32 更新）
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NBA塞爾蒂克隊威廉斯（圖）正規賽前兩罰落空，最後以114比118敗給騎士。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
NBA塞爾蒂克隊威廉斯（圖）正規賽前兩罰落空，最後以114比118敗給騎士。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
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（中央社克里夫蘭6日綜合外電報導）美國職籃NBA今天上演東區雙強廝殺戲碼。騎士隊密契爾狂拿40分，加上「綠衫軍」塞爾蒂克隊威廉斯正規賽前兩罰落空，最後騎士經延長賽以118比114讓綠衫軍苦嘗三連敗。

法新社報導，波士頓塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）在正規時間結束前不到1秒獲兩次罰球，本可讓塞爾蒂克拿下最後勝利，不過威廉斯兩罰全沒中，最後克里夫蘭騎士經延長賽加班5分鐘以118比114力克塞爾蒂克。

客場作戰的塞爾蒂克師老兵疲，明星球員塔特姆（Jayson Tatum）與霍福德（Al Horford）、威廉斯三世（Robert Williams III）今天全部缺席。綠衫軍先前已連續敗給布魯克林籃網與紐約尼克，今晚渴望一勝。

塞爾蒂克希望從一波小亂流翻身，卻遇到密契爾（Donovan Mitchell）的火熱表現，他沉著地在第4節剩5.8秒時兩罰皆進，將雙方比數扳平至109比109。

然而，比賽剩不到1秒時，騎士隊史蒂文斯（Lamar Stevens）在籃下對威廉斯犯規，塞爾蒂克獲兩次罰球機會，綠衫軍本有黃金機會笑著離開球場，不過威廉斯搞砸兩個罰球，讓騎士隊將比賽拖入延長，最終拿下勝利。

騎士在本場比賽中演出逆轉，本來第三節還落後15分，第四節一波追分攻勢讓全隊仍保有奪勝機會，這一節騎士得分以31比17輾壓對手。

密契爾本場34投14中，共砍下40分，另外還有11籃板與4助攻。莫布里（Evan Mobley）支援進攻火力也有25分，外加17個籃板；賈蘭德（Darius Garland）則拿下14分。

塞爾蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）得到全隊最高的32分，替補上場的布洛格登（Malcolm Brogdon）也有24分。

塞爾蒂克輸給騎士後，目前戰績45勝21敗，在東區仍是維持第二，落後領頭羊的密爾瓦基公鹿兩場勝差。

騎士賽後戰績則是來到41勝26負，依舊排在東區第四。（譯者：屈享平/核稿：徐崇哲）1120307

#NBA
#威廉斯
#塞爾蒂克
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