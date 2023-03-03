T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

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（中央社記者黎建忠台北3日電）身兼T1台鋼獵鷹和UBA健行科大總教練的劉孟竹，因賽程重疊關係，台鋼獵鷹今天宣布，明天主場對高雄全家海神之戰，將由助教馬怡鴻暫代總教練職務，她也成為台灣職籃史上首名女性總教練。

T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹去年和UBA健行科大簽訂產學合作，2隊的總教練都由劉孟竹擔任，而明天是UBA大專籃球聯賽8強賽事最後1天，攸關球隊晉級排名，偏偏台鋼獵鷹也要在主場迎戰高雄海神，因此台鋼獵鷹球團決定讓劉孟竹先專心顧好健行科大賽事。

台鋼獵鷹也同時宣布，明天的比賽將由女助教馬怡鴻暫代總教練。馬怡鴻在接受中央社記者電訪時笑說：「真的是壓力山大，雖然球員都沒說什麼，但他們今天練球時卻相當認真。」

台鋼獵鷹目前戰績11勝8敗，聯盟排名第2，最近還是一波3連勝。馬怡鴻說：「當然不希望連勝斷在我手上，基本上明天還是會沿用孟竹教練的戰術體系，當然計畫趕不上變化，如果有什麼狀況的話，我也是會有一些戰術上的想法。」

馬怡鴻透露，平常自己在教練團的角色定位，就是負責練球時靶子隊的教練，另外就是球員的各別投籃訓練，以及影片情蒐等工作。

2014年NBA的聖安東尼奧馬刺，聘用了貝基哈蒙（Becky Hammon），讓她成為NBA史上第2名女性助教，隔年馬刺宣布任命貝基哈蒙為馬刺夏季聯賽主教練，她也成為了夏季聯賽歷史上首名女性總教練。

馬怡鴻說：「貝基哈蒙一直都是我的偶像，雖然我只是代班一場，但我相信這還是台灣女力進步的一大象徵，也希望未來台灣能真正出一名女性的職籃總教練。」

馬怡鴻擁有25年的籃球生涯資歷，球員時期是中華女籃常客，曾效力WSBL中華電信、台元女籃，退休後也曾領軍過國立體育大學男、女子籃球隊。（編輯：陳政偉）1120303