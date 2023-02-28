T1明星賽 霍華德轟37分率隊大勝獲選MVP[影]

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台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館登場，由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍的Team Infinity上半場即大幅領先對手Team Beyond， 霍華德更上演多次灌籃美技。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

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（中央社記者黎建忠台北28日電）T1職業籃球聯盟明星賽今天開打，擁有「魔獸」霍華德、明星後衛蔣淯安、砍將艾夫伯組成的Team Infinity，開賽就火力全開，全隊以將近7成的投籃命中率，輕鬆的以179比124擊敗Team Beyond。

霍華德全場出賽30分鐘，拿下37分、13籃板、8助攻，獲選T1首屆明星賽的最有價值球員（MVP）。

台灣職籃自從2018年SBL超級籃球聯賽辦過最後一次明星賽後，相隔5年才再度登場。T1首屆明星賽分隊制度不同以往，採取風象與火象星座的球員分在Team Infinity，至於水象與土象星座的球員則隸屬於Team Beyond。

影片來源：攝影看世界

這也讓Infinity洋將隊陣營一字排開陣仗驚人，除了有明星賽票王霍華德之外，還有「巨塔」庫薩斯，加上砍將艾夫伯，本土球員也有台灣男籃當家後衛蔣淯安、谷毛唯嘉等好手。

至於Beyond隊整體戰稍弱一截，但仍有胡瓏貿、阿巴西、林韋翰、射手謝亞軒等人，加上洋將阿修羅、馬龍、亞洲外援的布銳克曼，將呈現截然不同的打法。

首節Infinity就靠著53%的命中率投進8記3分球，以53比35遙遙領先對手，第2節又轟下64分，半場結束就以117比57領先Beyond多達60分。

明星賽的賽制，雙方前3節打完後的總分，以領先方的分數為基準，加上22分為最終的目標分數，先達到的球隊就獲勝，而這22分就是為了向台灣22個縣市致敬。

前3節打完，Infinity以156比99領先，第4節不計時，只要先拿到178分的球隊就贏球。領先的Infinity靠著艾夫伯的3分球，率先達到179分，拿下勝利。

Infinity隊除了霍華德的全能演出外，他在雲豹的隊友艾夫伯全場也投進10記3分球拿下36分，蔣淯安也有28分；至於Beyond隊則以阿修羅的34分最高。（編輯：吳協昌）1120228

影片來源：T1 LEAGUE

台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館熱鬧展開，Team Infinity上半場在蔣淯安（中）等人猛烈攻勢下，大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由洋將「魔獸」霍華德（前左）領軍，終場以179比124大勝Team Beyond，霍華德也獲選MVP，Team Beyond洋將阿修羅（前右）向霍華德灑水慶祝，為他開心。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍，全隊場上火力全開，上半場即大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

台灣職籃T1聯盟28日在台北和平籃球館舉辦首屆全明星賽，洋將「魔獸」霍華德（中）展現高人氣，賽後許多球迷衝入場中跟霍華德索取簽名。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日