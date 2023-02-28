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T1明星賽 霍華德轟37分率隊大勝獲選MVP[影]

2023/2/28 19:33（2/28 20:29 更新）
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台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館登場，由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍的Team Infinity上半場即大幅領先對手Team Beyond， 霍華德更上演多次灌籃美技。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館登場，由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍的Team Infinity上半場即大幅領先對手Team Beyond， 霍華德更上演多次灌籃美技。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）T1職業籃球聯盟明星賽今天開打，擁有「魔獸」霍華德、明星後衛蔣淯安、砍將艾夫伯組成的Team Infinity，開賽就火力全開，全隊以將近7成的投籃命中率，輕鬆的以179比124擊敗Team Beyond。

霍華德全場出賽30分鐘，拿下37分、13籃板、8助攻，獲選T1首屆明星賽的最有價值球員（MVP）。

台灣職籃自從2018年SBL超級籃球聯賽辦過最後一次明星賽後，相隔5年才再度登場。T1首屆明星賽分隊制度不同以往，採取風象與火象星座的球員分在Team Infinity，至於水象與土象星座的球員則隸屬於Team Beyond。

影片來源：攝影看世界

這也讓Infinity洋將隊陣營一字排開陣仗驚人，除了有明星賽票王霍華德之外，還有「巨塔」庫薩斯，加上砍將艾夫伯，本土球員也有台灣男籃當家後衛蔣淯安、谷毛唯嘉等好手。

至於Beyond隊整體戰稍弱一截，但仍有胡瓏貿、阿巴西、林韋翰、射手謝亞軒等人，加上洋將阿修羅、馬龍、亞洲外援的布銳克曼，將呈現截然不同的打法。

首節Infinity就靠著53%的命中率投進8記3分球，以53比35遙遙領先對手，第2節又轟下64分，半場結束就以117比57領先Beyond多達60分。

明星賽的賽制，雙方前3節打完後的總分，以領先方的分數為基準，加上22分為最終的目標分數，先達到的球隊就獲勝，而這22分就是為了向台灣22個縣市致敬。

前3節打完，Infinity以156比99領先，第4節不計時，只要先拿到178分的球隊就贏球。領先的Infinity靠著艾夫伯的3分球，率先達到179分，拿下勝利。

Infinity隊除了霍華德的全能演出外，他在雲豹的隊友艾夫伯全場也投進10記3分球拿下36分，蔣淯安也有28分；至於Beyond隊則以阿修羅的34分最高。（編輯：吳協昌）1120228

影片來源：T1 LEAGUE
台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館熱鬧展開，Team Infinity上半場在蔣淯安（中）等人猛烈攻勢下，大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館熱鬧展開，Team Infinity上半場在蔣淯安（中）等人猛烈攻勢下，大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由洋將「魔獸」霍華德（前左）領軍，終場以179比124大勝Team Beyond，霍華德也獲選MVP，Team Beyond洋將阿修羅（前右）向霍華德灑水慶祝，為他開心。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由洋將「魔獸」霍華德（前左）領軍，終場以179比124大勝Team Beyond，霍華德也獲選MVP，Team Beyond洋將阿修羅（前右）向霍華德灑水慶祝，為他開心。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍，全隊場上火力全開，上半場即大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍，全隊場上火力全開，上半場即大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北和平籃球館舉辦首屆全明星賽，洋將「魔獸」霍華德（中）展現高人氣，賽後許多球迷衝入場中跟霍華德索取簽名。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北和平籃球館舉辦首屆全明星賽，洋將「魔獸」霍華德（中）展現高人氣，賽後許多球迷衝入場中跟霍華德索取簽名。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
T1職業籃球聯盟全明星賽28日在台北開打，Team Infinity陣中艾夫伯（Michael Efevberha）（中）在比賽中轟出36分，幫助球隊贏得勝利。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
T1職業籃球聯盟全明星賽28日在台北開打，Team Infinity陣中艾夫伯（Michael Efevberha）（中）在比賽中轟出36分，幫助球隊贏得勝利。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
#霍華德
#艾夫伯
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