T1霍華德獲明星賽MVP 高喊「我不想離開台灣」[影]

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台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由洋將「魔獸」霍華德（前左）領軍，終場以179比124大勝Team Beyond，霍華德也獲選MVP，Team Beyond洋將阿修羅（前右）向霍華德灑水慶祝，為他開心。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

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（中央社記者黎建忠台北28日電）生涯入選過8次NBA全明星賽的「魔獸」霍華德，今天再度獲選T1職業籃球聯盟首屆全明星賽的MVP。賽後他接受轉播單位訪問時開心的說：「我不想離開台灣，我想要一直留在這裡。」

身為T1明星賽的「票王」，霍華德也很認真的上場打了30分鐘，拿下37分、13籃板、8助攻。他說：「很感謝能在台灣打球，尤其到現在這個年紀，還可以入選明星賽並且作自己想做的事，也讓我相信，只要盡力去做，好事就一定會發生。」

霍華德說：「平常都是各隊互相較勁，但這次可以跟很多對手變成隊友，打起球來也非常開心，我們兩隊都把明星賽的氛圍和強度拉得很高，相信也可以讓聯盟變得越來越好。」

難得可以和霍華德同隊，台啤英熊的蔣淯安、台鋼獵鷹的谷毛唯嘉也都同聲稱讚。蔣淯安說：「教練交代我們上場的任務，就是持球後把速度推快，加上我們又有霍華德這樣頂級的洋將在籃下，對我們投籃時的信心也很有幫助。」（編輯：方沛清）1120228

影片來源：攝影看世界

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台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦首屆全明星賽，Team Infinity由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍，全隊場上火力全開，上半場即大幅領先對手Team Beyond。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日

台灣職籃T1聯盟全明星賽28日在台北和平籃球館登場，由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）領軍的Team Infinity上半場即大幅領先對手Team Beyond， 霍華德更上演多次灌籃美技。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日