不滿弟弟林書緯被小看 林書豪哽咽：他被批評我很生氣

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪（中）與效力新北國王隊的弟弟林書緯（右）28日同場對決，林書豪賽後忍不住為弟弟抱屈，他說，林書緯連3年正負值為全聯盟最高，卻一直被小看，讓他很生氣。圖為兩人賽後一同受訪。中央社記者張新偉攝 112年2月28日

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪與效力新北國王的弟弟林書緯今天同場對決，他賽後忍不住為弟弟抱屈說，林書緯連3年正負值為全聯盟最高，卻一直被小看，讓他很生氣。

林書豪前一戰出戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ （簡稱PLG）新竹街口攻城獅，攻下個人PLG生涯新高32分，今天率領鋼鐵人作客新莊體育館與新北國王交手，其中最受矚目的就是與林書緯上演「兄弟鬩牆」的戲碼，最終由國王隊以101比88勝出。

林書豪日前曾提到與林書緯對決時，可能會有很多情緒。他賽後接受訪問時透露，這2天腦海中一直浮現小時候的場景；談起林書緯一直以來都被小看，一度讓他哽咽地說不出話來。

林書豪表示，林書緯曾因身材瘦小被批評，即使連3年正負值全聯盟最高，卻依舊被小看，「我看他被罵，被球迷、記者小看，你們知道每年最高正負值有多難，不懂籃球（的人）不會在意這些東西 ，你懂得籃球才知道他帶來幫助」。

林書緯下了不少苦工，林書豪都看在眼裡，他表示，林書緯每天都花時間看影片學習，就是為了成為好的球員，「我看到很多人批評、覺得他不夠好，我真的接受不了，有時候會很生氣」。

對於被外界小看一事，林書緯則說：「完全同意。」與哥哥首度對決，林書緯直呼夢想成真，但沒有太多情緒，就像是準備其他比賽一樣。

林書緯今天多次稱讚林書豪是全台灣最好的球員，但過去提到林書豪相關問題，卻選擇低調避談。林書豪對此則能夠理解，「因為他不管做什麼，永遠都會活在我的影子底下，但在我們家裡會刻意讓他知道，在家中，你不是書豪的弟弟，而是書緯。」

林書豪認為，如果永遠拿林書緯與他比較，「他就沒有自己的身分，你就看不見他帶來的幫助」。（編輯：管中維）1120228

林書豪、林書緯兄弟檔28日首度在台灣職籃PLG對決，林書緯（左）繳出10分、10助攻，幫助新北國王以101比88擊敗高雄17直播鋼鐵人，林書豪（右）攻下全隊最高23分，但仍未能帶領鋼鐵人奪勝。中央社記者張新偉攝 112年2月28日

林書豪、林書緯兄弟檔28日首度在台灣職籃PLG對決，林書豪（左1）攻下23分，另有7籃板、6助攻，林書緯（左3）進帳10分、10助攻，繳出雙十成績，賽後兩人互換球衣作為紀念，與母親吳信信（左2）合影。中央社記者張新偉攝 112年2月28日

籃壇兄弟檔林書豪、林書緯28日首度在台灣職籃P. LEAGUE+例行賽中對決，兩人分別代表高雄17直播鋼鐵人隊與新北國王隊，吸引滿場6800名球迷觀戰，有球迷自備道具為他們加油打氣。中央社記者張新偉攝 112年2月28日