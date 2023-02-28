PLG鋼鐵人不敵國王 林書豪為輸球扛責

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台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人隊28日例行賽以88比101不敵新北國王隊，鋼鐵人陣中林書豪（持球者）攻下全隊最高23分，卻出現6次失誤，他賽後再度扛起責任，認為是自己的失誤導致輸球。中央社記者張新偉攝 112年2月28日

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）台灣職籃P. LEAGUE+ （PLG）高雄17直播鋼鐵人今天以88比101不敵新北國王，林書豪雖然攻下全隊最高23分，卻出現6次失誤。他賽後再度扛起責任，認為是自己的失誤導致輸球。

鋼鐵人客場之旅進行到第3站，今天在客場新莊體育館出戰新北國王，林書豪高人氣，加上與效力新北國王的弟弟林書緯同場對決，話題性十足，成功締造連3場客場滿場，PLG聯盟賽後更將滿場人數上調至6800人。

鋼鐵人上半場還能與國王隊抗衡，但第3節進攻當機，也錯失贏得比賽的機會，以88比101落敗，無緣2連勝。

鋼鐵人總教練鄭志龍出席賽後記者會時表示，儘管球隊這段時間經歷過不少動盪、陣容調整，但依舊團結，無論落後多少或所剩時間多寡，球員們都沒有放棄，他肯定球員奮戰不懈精神，但也直言，球隊在攻守兩端確實有很多需要改進。

林書豪與林書緯生涯首度在PLG對決，林書豪19投7中、攻下23分，另有7籃板、6助攻；林書緯拿下10分、4籃板、10助攻、4抄截，命中率22.2%。

林書豪分享在場上兄弟倆的互動，「沒有說垃圾話，小時候都說完了，但他後面有跟我說，兩邊小腿都抽筋了」。

能與哥哥在場上對決，林書緯認為，是一場很特別的比賽，希望球隊可以繼續贏球。他除了稱讚哥哥是台灣最棒的球員，也期許自己能持續努力，努力透過比賽證明自己。

國王隊首度對戰擁有林書豪助陣的鋼鐵人，國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）透露，針對曾打過美國職籃NBA的林書豪，雖然無法阻止對方得分，但能設法讓林書豪打得很辛苦，他也肯定球員在防守端的表現。

國王隊的防守同樣獲得林書豪稱讚，他強調，不會逃避輸球的責任，他認為是自己失誤導致輸了比賽，且沒有控制好比賽節奏，「我覺得最大責任在我身上」。（編輯：管中維）1120228