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家人陪在身邊還到場觀戰 林書豪感覺像作夢

2023/2/12 18:49（2/12 20:06 更新）
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台裔球星林書豪（前）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，終止最近的4連敗。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日
台裔球星林書豪（前）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，終止最近的4連敗。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日
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（中央社記者黎建忠高雄12日電）林書豪今天上演PLG高雄鋼鐵人處女秀，他的爸爸、媽媽以及弟弟林書緯都到場觀戰，林書豪笑說：「感覺好像在作夢一樣。」

林書豪過去3、4年都在美國、中國CBA（中國男子籃球職業聯賽）討生活，和家人分隔兩地，他多次強調，自己和家人的關係非常的緊密，2月8日的記者會也提到很想要跟弟弟同隊打球。這次回到台灣來打球，第1場比賽家人又全都在場邊觀戰，讓林書豪感到不可思議。

林書豪笑說：「昨天晚上我還在跟我弟弟一起打電動，跟全家人一起吃飯，結果一覺睡醒要準備到球場去的時候，爸爸、媽媽都還在身邊，就覺得這一切真的跟作夢一樣。」

之前才在臉書上公布自己已婚2年，雖然他對自己的隱私保密到家，但林書豪透露：「出門前，老婆引用了聖經的一句話（the work of the Lord ）專心上場替上帝打球，不要在意別人的看法和眼光，這也給了我很大的鼓勵。」（編輯：李亨山）1120212

台裔球星林書豪（中）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。賽後隊友向他灑水慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日
台裔球星林書豪（中）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。賽後隊友向他灑水慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日
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