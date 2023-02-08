林書豪加盟鋼鐵人 陳建州最想看豪獸對決

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（中央社記者黃巧雯高雄8日電）台裔球星林書豪加盟台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，執行長陳建州今天表示，相信球迷已經等很久，他透露，最想看林書豪對決台北富邦勇士球星「野獸」林志傑的戲碼。

陳建州今天出席林書豪加盟記者會時表示，相信台灣球迷等這一天已經等很久了，大家這11年來都幻想林書豪可能有機會來台灣打球，他在這3年來努力搭建舞台，並感謝鋼鐵人展現誠意找來林書豪，「我想他的影響力不是任何球員可以代替的」。

林書豪與其他5隊的對戰，也令陳建州相當期待，他表示，像是黃金時代球星林志傑、楊敬敏以及新生代的高國豪、盧峻翔等，相信每一場比賽都會有不同看點和火花，其中他最想看林書豪與林志傑之間的對決。

陳建州表示，過去包括陳又瑋、王律翔都曾參加過林書豪在台灣舉辦的訓練營，現在他們成為隊友，「我覺得是個很美麗故事，我想年輕選手也會想要證明什麼」。

陳建州指出，不管是鋼鐵人或其他球隊，球員們將因林書豪到來激發自身的潛能，他認為，林書豪也會為台灣籃球將帶來很大幫助。（編輯：龍柏安）1120208