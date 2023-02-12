林書豪首秀扮救世主貢獻21分13助攻 鋼鐵人終止4連敗[影]

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台裔籃球名將林書豪（右）加盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人後的首秀12日登場，他表現出色，上半場貢獻11分、9助攻，率隊以56比40大幅領先福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

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（中央社記者黎建忠高雄12日電）「台裔球星」林書豪今天上演在PLG高雄鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗台新夢想家，終止最近的4連敗。

雖然已經3個月沒比賽，但林書豪展現過人的體能，上半場只休息3分28秒，穿針引線送出9次助攻，成功串聯全隊攻勢，讓P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人半場以55%的投籃命中率，取得56比40領先夢想家。

第3節鋼鐵人雖然陷入得分低潮，單節全隊投籃命中率僅3成、攻下19分，但林書豪包辦6分，加上對手命中率也不佳，鋼鐵人仍以雙位數領先進入最後1節。

決勝的第4節，林書豪再度扮演重要角色，進行2分57秒時先命中3分球，擴大到16分領先，接著又妙傳隊友陳又瑋投進3分球，逼得夢想家喊出暫停，此時全場超過5000名球迷都興奮的尖叫歡呼，不斷高喊MVP。

儘管夢想家在剩餘時間努力追趕，但林書豪穩穩控制節奏，讓鋼鐵人始終維持著雙位數領先，並在終場前1分11秒時提前下場，接受球迷歡呼，鋼鐵人順利收下本季第3勝，終止最近的4連敗。

林書豪賽後也遵守「承諾」，立刻送出身上穿的球衣和球鞋，並且親筆簽名送給觀眾。

已經邁入第2季的PLG，過去例行賽的官方線上直播，最多只有6.3萬人同時觀看，但今天林書豪的首次亮相，線上觀戰人數輕鬆突破11萬人次大關，顯見「林來瘋」持續在台灣發酵。（編輯：李亨山）1120212

台裔籃球名將林書豪（持球者）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人首度先發亮相，他上半場共攻下11分，率領球隊大幅領先福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

台裔籃球名將林書豪（中）加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，12日首度登場，他靠得分、助攻串聯球隊，上半場打完鋼鐵人以大比分領先。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

台裔球星林書豪（左）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，助隊以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人順利收下本季第3勝。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

台裔籃球名將林書豪（左）加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，12日首度亮相迎戰福爾摩沙台新夢想家，上場41分鐘，繳出21分、13助攻、6籃板的全能表現，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

台裔籃球名將林書豪12日在PLG高雄鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗台新夢想家，主場球迷高舉看板、毛巾為他加油。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日