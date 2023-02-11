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林書豪12日首秀拚止敗 林書緯盼哥哥開心打球

2023/2/11 17:46（2/11 18:36 更新）
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林書豪加盟台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人，12日將首度出賽，林書豪弟弟、效力新北國王的林書緯（左）說，希望哥哥能開心打球，並期待2月28日兄弟對決。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月11日
林書豪加盟台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人，12日將首度出賽，林書豪弟弟、效力新北國王的林書緯（左）說，希望哥哥能開心打球，並期待2月28日兄弟對決。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月11日
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）PLG高雄17直播鋼鐵人今天以102比109不敵新北國王，苦吞4連敗。林書豪明天首秀將力拚率隊止敗，而弟弟林書緯表示，希望哥哥能開心打球，並期待2月28日兄弟對決。

台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）鋼鐵人週末在主場高雄市鳳山體育館展開2連戰，今天先出戰新北國王，而重頭戲則在明天，將是林書豪加盟鋼鐵人後首度披掛上陣，對手為福爾摩沙台新夢想家，且門票已全部賣完，將吸引滿場5000名球迷進場。

國王隊今天開賽就由楊敬敏、林書緯、洋將奧帝（Austin Daye）輪番展現外線投射能力，取得11比1領先；而鋼鐵人洋將鐵米（Femi Olujobi）手感火燙，單節進帳15分，率隊將比分追成28比30。

次節戰況陷入膠著，雙方互有領先，倒數2分12秒鋼鐵人呂政儒與國王隊洋將奧帝在籃下卡位時，因肢體碰撞、雙雙倒地，呂政儒領到犯規，送奧帝站上罰球線，而國王隊靠著楊敬敏次節尾聲空切上籃得手，以60比58些微差距領先鋼鐵人。

國王隊楊敬敏隊第3節在外線飆分、最多領先14分，而鋼鐵人在第3節末段回神，由王律翔開啟一波9比0攻勢，決勝節一開始更飆進3分球，一度追成僅剩2分差。

國王隊戴維斯（Quincy Davis）末節兩度扣籃，且掌控禁區優勢，加上奧帝挺身而出，拉開差距，鋼鐵人無力逆轉，最終以7分差落敗，苦吞4連敗。

談到哥哥林書豪明天將首度出賽，林書緯接受轉播單位訪問時則獻上祝福，他說：「希望他表現好，但最重要的是開心打球。」

國王隊2月28日將在主場新莊體育館迎接來訪的鋼鐵人，屆時林書豪和林書緯將首度在場上對決，林書緯表示，由於過去未曾發生過，因此很期待。

國王隊此役5人得分雙位數，奧帝表現全面，繳出25分、9籃板、6助攻，林書緯、楊敬敏各得18分，牧倫斯（Byron Mullens）17分、戴維斯10分。

鋼鐵人洋將鐵米進攻端表現出色，狂砍40分，另有7籃板，但依舊未能率隊搶下勝利。（編輯：方沛清）1120211

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