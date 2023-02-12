PLG首戰滿場球迷高喊MVP 林書豪找回打球樂趣

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台裔籃球名將林書豪（左）加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，12日首度亮相迎戰福爾摩沙台新夢想家，上場41分鐘，繳出21分、13助攻、6籃板的全能表現，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

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（中央社記者黎建忠高雄12日電）林書豪在P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人首戰，上場41分鐘，繳出21分、13助攻、6籃板的全能表現，賽後他坦言：「找回打球樂趣，這個環境非常好玩。」

林書豪之前在加盟記者會上透露，自己已經3、4年都找不到打球的樂趣，除了因為疫情關係封閉比賽沒觀眾外，自己雖然很努力訓練，但都得不到成果，讓他一度沮喪。

回到台灣的首場出賽，林書豪拿出NBA等級的好表現，征服全場超過5000名球迷還高喊MVP，讓他感受到台灣球迷的熱情。

鋼鐵人總教練鄭志龍也對林書豪首戰有高度評價：「林書豪的經驗和積極度都很好，從防守開始帶動全隊的能量，應該是這支球隊最大的改變，由於林書豪的加入，讓我們的射手鋒線群有更好的出手空間。」

儘管打了41分鐘，但林書豪不感到疲憊，他說：「過去在NBA每場比賽結束後，都會有工作人員做身體檢查，當時對我的評價就是體能很好。」

林書豪也說：「很為這支球隊感到驕傲，這不是我自己的球隊，我只是代表鋼鐵人的球員，這是我們的球隊。所以在比賽中，我不斷跟龍哥（鄭志龍）溝通，希望以他過去的經驗、視野，有沒有什麼地方是我沒注意到的。」

雖然送出13次助攻，但林書豪「似乎」還不是很滿意，他說：「如果以1到10分來看，這場串聯隊友的部分，大概只有做到4到5分，很多時候不論進攻或防守都還是一邊打一邊學習。」（編輯：李亨山）1120212

台裔球星林書豪12日在PLG高雄鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗台新夢想家。主場球迷樂翻天。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

台裔球星林書豪（左）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，率隊以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。賽後他與總教練鄭志龍（右）握手致意。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日