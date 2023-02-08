不期待對決弟弟林書緯 林書豪：沒想到會成對手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯高雄8日電）台裔球星林書豪加入台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後，最快2月28日對決效力新北國王弟弟林書緯，林書豪今天表示，完全不期待，沒想到兩人有一天會成為對手。

林書豪今天出席加盟記者會時表示，和弟弟感情非常好，幾乎每1、2天都會聯繫，而他從弟弟來台後，從超級籃球聯賽（SBL）時期的比賽都有關注，賽後彼此也會互相討論。

林書豪過去曾說過，最大夢想是能與弟弟林書緯一起打球，而兩兄弟現在分別效力於鋼鐵人和新北國王，他表示，在離開中國男子籃球職業聯賽（CBA）後，曾與家人討論，考量國王目前戰績都在前2名，加上林書緯擁有不少發揮空間，「我們聊了很久，今年可能不是與弟弟當隊友的最好時間點」。

林書豪2月4日抵台後，第一時間與林書緯見面，並在IG分享合照，展現兩人深厚的感情，林書緯當時也提醒他，「沒想到我們就要當對手了，感覺不像是真的」。

鋼鐵人2月28日將作客新莊體育館，屆時對手將是新北國王，將上演「兄弟鬩牆」的戲碼，林書豪表示，和弟弟都沒想到有一天會變成對手，「我完全不期待，因為我從來不想跟他對到」。（編輯：龍柏安）1120208