林書豪、林書緯兄弟對決 媽媽穿特製球衣加油

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）「林家兄弟」林書豪、林書緯今天首度在職籃聯盟PLG對決，兩人分別披上高雄17直播鋼鐵人、新北國王戰袍，母親吳信信穿上結合鋼鐵人、國王隊特製球衣到場加油，直呼很緊張。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ （PLG）林書豪率領鋼鐵人作客新莊體育館，出戰新北國王，將與效力於國王隊的弟弟林書緯，上演「兄弟鬩牆」戲碼，兩人賽前還在個人IG放上動畫「火影忍者」的P圖照，並寫下從小做夢都想不到可以一起在同樣的場上打球。

吳信信到場為兄弟倆加油，穿著結合鋼鐵人、國王隊配色特製球衣，且背號17另有涵義，分別代表林書緯的「1號」和林書豪的「7號」。

吳信信賽前接受媒體聯訪，看到現場數十家媒體到場，對著媒體直喊：「你們把我嚇死。」

吳信信透露，現在心情五味雜陳，過去林書豪、林書緯無論是與別人在場上鬥牛，兄弟倆都是同一隊，很少是對打，已經不記得前一次他們在場上對決是什麼時候， 「我今天替他們很緊張，他們大概不會那麼緊張，我比較緊張」。

林書豪過去曾期待能與弟弟當隊友，吳信信也有同樣想法，「我當然希望他們同隊，這是沒有疑問的。」

談到希望哪隊能贏球，吳信信表示，會為林書豪、林書緯禱告，希望兄弟倆可以藉由神帶給他們的天賦，「盡他們能力打這場球，用這個行動來榮耀神」。

吳信信還有3個期許，首先希望林書豪、林書緯與所有球員都不要受傷。

吳信信表示，球員在比賽當中，展現無論經歷多大壓力或情緒，都可以克服挑戰、完成比賽，她期待透過這個舞台，讓更多人看到健康、正向籃球。

另外，吳信信指出，希望這場比賽所有人都是贏家，包括工作人員、媒體、球團、球員、攤販、球迷和網路上的觀眾，「希望大家看到比賽很開心，可以感受到熱情」。

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對於能夠培養出2個兒子站上職籃舞台，吳信信表示，和丈夫都不打球，當初也不是以培養兒子當球員為目標，主要是讓其依照個人發展，過程中則協助找尋教練和球隊。

吳信信透露，直到高二才想到接下來上大學有可能繼續打球，「這一路上來真的沒有想說，就要讓他打美國職籃NBA的想法，我覺得就是讓他們培養興趣，他們喜歡什麼，做父母的盡量給他們這樣的環境」。（編輯：管中維）1120228