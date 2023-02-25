PLG林書豪飆個人新高32分 鋼鐵人擊敗攻城獅[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人隊25日例行賽作客新竹，球員林書豪（黑衣者）全場攻下個人新高32分，率隊以95比82拿下本季第4勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天攻下個人新高32分，率隊以95比82逆轉擊敗新竹街口攻城獅，幫助鋼鐵人拿下本季第4勝，送給攻城獅5連敗。

新竹街口攻城獅今天在主場新竹縣體育館迎戰由林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人，這也是林書豪加盟鋼鐵人以來，首次對戰福爾摩沙台新夢想家以外的球隊。

攻城獅主力田浩1月底腳踝韌帶撕裂，今天歸隊，而傷兵高國豪則繼續高掛免戰牌，滿場8000名球迷，無緣見證林書豪、高國豪「雙豪對決」。

林書豪前2場比賽命中率僅約30%，且第2戰面對對手包夾防守，打起來更是不輕鬆，不過林書豪今天面對攻城獅，林書豪首節扛起球隊供輸重任，命中率6成、單節轟下13分，幫助球隊以32比27領先。

次節前段戰況拉鋸，林書豪連得4分，一度幫助鋼鐵人以45比43領先，而攻城獅隨後由洋將特壞（Terrico White）與伊波卡聯手拉出13比4攻勢，半場結束以56比49反超。

鋼鐵人第3節進攻效率不佳，得分點除了林書豪外，僅洋將悟空（Gokul Natesan）、鐵米（Femi Olujobi）有分數進帳，未能縮小差距。

末節戰況急轉直下，林書豪連續完成3分打，帶動球隊氣勢，加上鐵米火力支援，反觀攻城獅進攻當機，單節僅得10分，讓鋼鐵人以95比82逆轉收下勝利。

林書豪加盟鋼鐵人以來，連續3場先發，此役出賽40分鐘，攻下32分，也是個人PLG生涯新高，另有7籃板、7助攻、4抄截。洋將鐵米進帳28分、15籃板。

攻城獅2名洋將得分都突破20分大關，特壞、阿提諾（William Artino）各得25、21分，但依舊未能幫助球隊贏得勝利，攻城獅苦吞5連敗。（編輯：吳協昌）1120225