林書豪球衣被仿冒 鋼鐵人4招教球迷辨識

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）PLG高雄17直播鋼鐵人開放台裔球星林書豪周邊商品線上預購，銷售額已破500萬元，網路上開始出現仿冒的林書豪炙焰紅主戰球衣，球團今天提供球迷4招辨識方法，避免買到假貨。

林書豪加盟台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人，12日首秀不但率隊終止4連敗，還吸引滿場超過5000名球迷進場，也成功炒熱話題，讓鋼鐵人名利雙收，而林書豪周邊商品同樣獲得球迷捧場。

鋼鐵人今天發布新聞稿表示，林書豪加盟記者會後開放專屬應援商品線上預購，周邊商品實體店面和線上銷售相加，不到一週累積金額已超過新台幣500萬元。

鋼鐵人指出，為回饋海外球迷，官方線上商城也開放海外物流，服務區域包含中國、香港、澳門、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、美國、澳大利亞等區域。

不過，鋼鐵人近期接獲球迷檢舉，網路上開始出現仿冒的林書豪周邊商品，尤其是銷售居冠的「林書豪炙焰紅主戰球衣」，也成為仿冒商品的最大宗。

球團提供「抓假4招」，包含「熱轉印球隊英文標準字尺寸標」、「球隊專屬商品吊牌」、「前LOGO及後領標使用塌塌米布料」、「專屬球隊LOGO下擺標」，方便球迷辨識正版球衣。

另外，鋼鐵人3月將回到主場出賽，3月10日先出戰台北富邦勇士，隔天再與攻城獅交手，25日再度迎接登門挑戰的勇士隊，26日對戰領航猿，而林書豪與勇士隊「野獸」林志傑之間的「豪獸」對決，也讓球迷相當期待。

鋼鐵人今天中午開賣3月主場門票，根據球團統計，4場主場賽事，開賣3分鐘內，1樓門票全數完售，其中3月10日對戰富邦勇士，整體售票已超過9成，接近完售。（編輯：張雅淨）1120215