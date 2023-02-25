飆個人新高32分 林書豪：有找到節奏[影]

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影片來源：P.LEAGUE

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天以95比82逆轉擊敗新竹街口攻城獅，林書豪轟下新高32分，他表示，賽季還很長，會提醒自己要慢慢來，已有找到一些節奏。

林書豪今天首度作客新竹縣體育館，攻城獅特別加開座位因應，林書豪高人氣共吸引滿場8000名球迷進場，林書豪此役攻下PLG生涯新高32分，外加7籃板、7助攻、4抄截，率領鋼鐵人以95比82踢館成功，收下本季客場首勝。

談到來台後經歷3場比賽的想法，林書豪出席賽後記者會時表示，儘管很想快點看到結果，但會提醒自己要更有耐心，「這只是我第3場，賽季還有很長的一段時間，我也會提醒自己要慢慢來，今天就比較好，可以找到一點節奏」。

林書豪在記者會過程中，還不忘了主動提及隊友呂政儒貢獻，儘管帳面得分0分，但他認為，球隊也會需要不少球員犧牲自己的數據，「這些雖然看不出來，但教練團和一些球員表現非常好」。

面對滿場球迷，林書豪認為：「（攻城獅主場）氛圍非常好，不是支持我們的球隊，就是在跟我們講垃圾話，非常好玩，特別是第一排（球迷），他們太好笑了。」

鋼鐵人客場之旅還未結束，下一戰將於2月28日前進新莊體育館，與新北國王交手，屆時林書豪將與弟弟林書緯首度上演「兄弟鬩牆」的戲碼，林書豪透露：「我當晚可能會有很多情緒，我為我弟弟感到超驕傲，我真的超愛我弟弟的。」（編輯：李亨山）1120225