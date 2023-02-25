更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

飆個人新高32分 林書豪：有找到節奏[影]

2023/2/25 18:40（2/25 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：P.LEAGUE

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天以95比82逆轉擊敗新竹街口攻城獅，林書豪轟下新高32分，他表示，賽季還很長，會提醒自己要慢慢來，已有找到一些節奏。

林書豪今天首度作客新竹縣體育館，攻城獅特別加開座位因應，林書豪高人氣共吸引滿場8000名球迷進場，林書豪此役攻下PLG生涯新高32分，外加7籃板、7助攻、4抄截，率領鋼鐵人以95比82踢館成功，收下本季客場首勝。

談到來台後經歷3場比賽的想法，林書豪出席賽後記者會時表示，儘管很想快點看到結果，但會提醒自己要更有耐心，「這只是我第3場，賽季還有很長的一段時間，我也會提醒自己要慢慢來，今天就比較好，可以找到一點節奏」。

林書豪在記者會過程中，還不忘了主動提及隊友呂政儒貢獻，儘管帳面得分0分，但他認為，球隊也會需要不少球員犧牲自己的數據，「這些雖然看不出來，但教練團和一些球員表現非常好」。

面對滿場球迷，林書豪認為：「（攻城獅主場）氛圍非常好，不是支持我們的球隊，就是在跟我們講垃圾話，非常好玩，特別是第一排（球迷），他們太好笑了。」

鋼鐵人客場之旅還未結束，下一戰將於2月28日前進新莊體育館，與新北國王交手，屆時林書豪將與弟弟林書緯首度上演「兄弟鬩牆」的戲碼，林書豪透露：「我當晚可能會有很多情緒，我為我弟弟感到超驕傲，我真的超愛我弟弟的。」（編輯：李亨山）1120225

#林書豪
#呂政儒
#林書緯
延伸閱讀
「林來瘋」風潮有光環有陰影 林書豪選擇做自己林書豪球衣被仿冒 鋼鐵人4招教球迷辨識體育署制訂賽事「霍華德條款」若宣傳不實球迷可退票
林書豪
PLG命中率不佳 林書豪以最驕傲的一戰自勉啦啦隊干擾林書豪罰球惹議 PLG聯盟擬下週開會討論
呂政儒
林書豪首秀日期未定 2/11主場1樓門票完售
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人隊球星林書豪25日首度作客新竹縣體育館，高人氣共吸引滿場8000名球迷進場觀戰，林書豪全場攻下PLG生涯新高32分，外加7籃板7助攻4抄截，率隊成功踢館。（P. LEAGUE+ 提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人隊球星林書豪25日首度作客新竹縣體育館，高人氣共吸引滿場8000名球迷進場觀戰，林書豪全場攻下PLG生涯新高32分，外加7籃板7助攻4抄截，率隊成功踢館。（P. LEAGUE+ 提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
PLG林書豪飆個人新高32分 鋼鐵人擊敗攻城獅[影]