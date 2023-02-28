林書豪林書緯PLG首度對決 國王擊敗鋼鐵人

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）28日例行賽由新北國王隊交手高雄17直播鋼鐵人隊，這也是鋼鐵人林書豪（右）與國王林書緯（左）這對「林家兄弟」首次場上對決，比賽開始後，兩人不時有機會對位。中央社記者張新偉攝 112年2月28日

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）林書豪、林書緯兄弟檔今天首度在台灣職籃PLG對決，林書緯繳出10分、10助攻，幫助國王隊以101比88擊敗高雄17直播鋼鐵人，林書豪攻下全隊最高23分，但仍未能帶領鋼鐵人奪勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ （簡稱PLG）例行賽龍頭新北國王今天在主場新莊體育館迎戰鋼鐵人，林書豪、林書緯首度在PLG生涯對決，吸引滿場6540名球迷進場爭睹，母親吳信信則穿著結合鋼鐵人、國王隊配色特製球衣到場加油，賽前更與兄弟相擁，展現母子之間深厚的感情。

首節開賽沒多久，林書豪、林書緯就有在場上對位的機會，也讓場邊球迷嗨翻天，而兩人隨後在籃下爭球時一度相撞，看著對方是弟弟林書緯，林書豪則是莫可奈何，只能露出微笑。

首節還發生一段插曲，林書豪倒數5分23秒因流鼻血退場，一旁觀戰的吳信信露出擔憂表情，而林書豪並未休息太久，不到2分鐘又重回場上。

國王隊首節靠著楊敬敏、李愷諺合計轟進7記三分球，率隊以28比26領先，鋼鐵人則在林書豪、洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）帶領下，緊咬比分。

兩隊次節陷入拉鋸戰，國王隊靠著洋將牧倫斯（Byron Mullens）投進三分球扳平，兩隊上半場結束戰成44比44平手。

易籃再戰後，國王隊牧倫斯三分球開啟一波8比0攻勢，鋼鐵人靠著洋將鐵米（Femi Olujobi）籃下單打止血，而上半場僅得2分的林書緯，個人此役首顆三分球則在第3節開張，加上牧倫斯單節4記三分球，率隊將比分拉開至69比57。

國王隊末節趁著鋼鐵人連續失誤，一度領先多達20分，林書豪個人單節添得11分，依舊難以力挽狂瀾，國王隊最終就以13分差帶走勝利，4連勝到手。

國王隊此役外線火力兇猛，團隊單場轟進20顆三分球，團隊以牧倫斯、楊敬敏表現最佳，各得32分、29分。

林書豪、林書緯之間的兄弟對決，林書豪攻下23分，另有7籃板、6助攻，林書緯進帳10分、10助攻，繳出雙十成績，賽後兩人互換球衣作為紀念。（編輯：管中維）1120228