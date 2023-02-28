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T1明星賽 劉駿霆灌籃大賽飛越霍華德奪冠[影]

2023/2/28 16:42（2/28 17:50 更新）
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台灣職籃T1聯盟明星賽28日在台北和平籃球館登場，台鋼獵鷹球員劉駿霆（上）在灌籃大賽決賽中，邀請桃園永豐雲豹洋將霍華德（下）幫忙，劉駿霆當場飛越霍華德爆扣灌籃，精彩演出讓他成功贏得冠軍。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
台灣職籃T1聯盟明星賽28日在台北和平籃球館登場，台鋼獵鷹球員劉駿霆（上）在灌籃大賽決賽中，邀請桃園永豐雲豹洋將霍華德（下）幫忙，劉駿霆當場飛越霍華德爆扣灌籃，精彩演出讓他成功贏得冠軍。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）T1職業籃球聯盟全明星賽今天登場，眾所矚目的灌籃大賽4人參賽，身高僅187公分的劉駿霆，在決賽以一招「飛越霍華德」單手灌籃技驚四座，順利滿分奪冠。

灌籃大賽共有新北中信特攻周承睿、台中太陽洋將馬龍、台南台鋼獵鷹劉駿霆、台南台鋼獵鷹張幃翔4人參賽，預賽每人灌籃2次，加總取前2名晉級決賽；決賽同樣每人也有2次灌籃機會。

劉駿霆以預賽第1晉級，決賽第1次灌籃先以單手大車輪的招式獲得滿分；第2次灌籃邀請來評審之一的霍華德（Dwight Howard）站在籃下，劉駿霆助跑後直接飛過身高208公分單手灌籃，全場爆出如雷掌聲，就連霍華德都露出不可置信的表情。

劉駿霆擁有一半的阿美族血統，從小就擁有驚人的彈跳能力，國2就可以灌籃，也曾經在「T3BA 3X3六都爭霸戰」當中發揮優異的彈跳力，於台中站及桃園站連2站獲得灌籃王。

影片來源：T1 LEAGUE

談到最後一灌，劉駿霆笑說，「賽前就有請球團幫忙跟霍華德溝通，沒想到他會願意幫忙，但是我們沒有練習過，能夠一次就成功我也是很開心。」

劉駿霆說：「雖然灌籃一直以來就是我的強項，但從幾天前我就一直覺得很緊張，還好每個動作都順利成功，也很感謝現場球迷給我這高的分數。」

今年NBA全明星賽灌籃大賽冠軍麥克隆（Mac McClung），不但是白人，身高也只有188公分。劉駿霆說：「我有看今年的NBA灌籃大賽，非常佩服那個冠軍，尤其我們都是屬於不算高的球員。」台鋼獵鷹球團，賽後也頒發立即獎新台幣20萬給劉駿霆。（編輯：吳協昌）1120228

台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦明星賽，台鋼獵鷹球員劉駿霆（圖）參加灌籃大賽，在決賽以一招「飛越霍華德」單手灌籃技驚四座，順利以滿分奪冠。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北舉辦明星賽，台鋼獵鷹球員劉駿霆（圖）參加灌籃大賽，在決賽以一招「飛越霍華德」單手灌籃技驚四座，順利以滿分奪冠。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北和平籃球館舉行首屆明星賽，台中太陽球員馬龍（Marlon Johnson）在灌籃大賽中上演精彩灌籃美技。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
台灣職籃T1聯盟28日在台北和平籃球館舉行首屆明星賽，台中太陽球員馬龍（Marlon Johnson）在灌籃大賽中上演精彩灌籃美技。中央社記者鄭清元攝 112年2月28日
T1職籃聯盟全明星賽28日在台北熱鬧登場，眾所矚目的灌籃大賽4人參賽，身高僅187公分的劉駿霆（圖）以一招「飛越霍華德」單手灌籃技驚四座，順利在決賽拿下滿分奪冠，劉駿霆開心高舉獎盃慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
T1職籃聯盟全明星賽28日在台北熱鬧登場，眾所矚目的灌籃大賽4人參賽，身高僅187公分的劉駿霆（圖）以一招「飛越霍華德」單手灌籃技驚四座，順利在決賽拿下滿分奪冠，劉駿霆開心高舉獎盃慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝　112年2月28日
#劉駿霆
#霍華德
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