T1職籃球員鬥毆事件遭網友告違法 警傳喚至少3人

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台灣職籃T1聯盟19日進行台灣啤酒英熊隊與桃園永豐雲豹隊賽事，終場前50秒，雲豹已經領先18分，球員陳孝榕（右3）卻刻意持球揮拐，直接打到英熊蔣淯安（右2）臉上，2人爆發推擠，隨後雙方球隊成員也一擁而上，成T1史上最大衝突。中央社記者張新偉攝 112年2月19日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹和台啤英熊19日爆發史上最嚴重衝突。有網友提供影像向警方告發球員鬥毆涉違法，轄區警方受理後，近期傳喚鬥毆球員和球團負責人到案說明。

T1職籃19日爆發史上最大衝突。桃園雲豹和台啤英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，包括霍華德也首度嘗到被趕出場的滋味，聯盟隨後也火速作出懲處。

但有網友在網路上提供事發鬥毆影片並向警方告發球員鬥毆涉違反社會秩序維護法，轄區北市警方已受理。

據了解，警方已傳喚涉鬥毆的球員和球團負責人到案說明，至少有3人以上，但是否朝涉違反社維法方向偵辦，仍須視相關人員到案後的說法以及偵辦事證，再作評斷，不排除另涉傷害等罪處理。

有警官今天告訴中央社記者，球隊鬥毆事件遭送辦並非首例，過往也曾有其他球隊有類似狀況。（編輯：李錫璋）1120228