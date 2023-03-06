T1職籃球員鬥毆事件 台啤蔣淯安林玠禾等3人到案說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹和台啤英熊日前爆發衝突，有網友向警方告發球員鬥毆涉違法。台啤英熊球員蔣淯安、助理教練林玠禾和賽務長謝志成收到傳喚通知後，今天都到案說明。

T1職籃2月19日爆發史上最大衝突，桃園雲豹和台啤英熊之戰，在末節倒數50.3秒時，雲豹後衛陳孝榕向英熊後衛蔣淯安出肘，英熊助理教練林玠禾衝出作勢追打對手，兩隊隨後爆發衝突，最終共12人遭奪權出場。

因有網友在網路上提供事發鬥毆影片並向警方告發球員鬥毆涉違反社會秩序維護法，轄區警方、台北市警察局士林分局受理後，已傳喚涉鬥毆的球員和球團負責人到案說明。

據了解，包括蔣淯安、謝志成和林玠禾在收到警方傳喚通知後，今天都到案說明事發狀況。其餘遭聯盟懲處涉案者，也將陸續於7、8日到警局說明。

警方今天告訴中央社記者，全案須視所有相關人員到案說明內容、偵辦事證，以及有無涉案者提出傷害或其他告訴，再作最後處理。

T1聯盟日前公布懲處結果，兩隊都有多名球員遭到禁賽，而球團人員除了林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場外，雲豹董事長劉晉良自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊林玠禾，同樣被追加罰款20萬元、禁賽增至20場，聯盟當時也建議球團調整劉晉良職務。

雲豹球團事後針對盧捷閔、羅振峰、曾品富等3名球員懲處結果提出申訴，T1聯盟經重新討論和常務理事會複查後，通過3名球員行為較適用「攻擊性揮肘（接觸點在頸部以上）、揮拳、踹踢、膝擊、頭擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者：處罰款2.5萬元整，記點2點（禁賽1場）」，因此修改懲處內容。（編輯：張雅淨）1120306