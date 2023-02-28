T1全明星3分球大賽 霍華德15分遭淘汰盧冠軒奪冠

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（中央社記者黎建忠台北28日電）T1職籃聯盟首度舉辦全明星賽今天開打，率先登場的3分球大賽中，「魔獸」霍華德獻出處女秀，可惜預賽僅獲15分沒能晉級，最終由效力台中太陽的盧冠軒在決賽以31分拿下冠軍。

霍華德（Dwight Howard）過去在美國職籃NBA生涯入選過8次全明星賽，卻直到台灣打球後，才實現首度參加3分球大賽的夢想，不過霍華德生涯在NBA的3分球命中率僅21%，這次參賽也是製造話題居多。

霍華德本季在T1例行賽平均每場3分球出手3.8次，但僅命中1球，3分線命中率只有26%。

今天在3分球大賽共有5個點、每個點5顆球，另有2個價值3分的「大號3分球」投射點，總計每回合滿分40分，球員必須在70秒內完賽。

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霍華德開賽後命中率不太好，甚至時間到了之後，還有3顆球沒投完。霍華德說：「賽前還是有特別準備一下，雖然沒能晉級，還是玩得很開心。但我還是覺得成績可以更好一些，只是其他參賽者都太準了。」

奪冠的盧冠軒說：「其實賽前我對自己一直都很有信心，也跟隊友說我一定能奪冠，畢竟我平常在訓練時，3分球也都投很多，只不過決賽我是第2個上場的，雖然拿下31分，但後面的謝亞軒、于煥亞也都有30分以上的實力，所以我坐在場邊看其實滿緊張的。」（編輯：張雅淨）1120228