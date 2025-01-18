TPBL努利處女秀破紀錄轟41分 攻城獅終止5連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北18日電）TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場迎戰台北台新戰神，靠著「新開箱」的洋將努利轟下聯盟單場新紀錄的41分，順利以117比105擊敗戰神，終止最近的5連敗。

根據台灣職業大聯盟（TPBL）攻城獅官方資料，現年24歲的努利（Landers Nolley）在1月15日正式加盟，他來自美國亞特蘭大，NCAA時期曾效力於維吉尼亞理工大學、曼菲斯大學、辛辛那提大學，NCAA D1平均能攻下14分、5籃板、2.4助攻，三分球命中率達37%。

今天是努利首次出賽，上半場就攻下21分，儘管命中率僅35.7%，但依舊幫助攻城獅以60比56取得領先；第3節成雙方勝負分水嶺，戰神單節僅攻下20分，反觀攻城獅光靠努利一個人就拿下12分，前3節結束，攻城獅就以91比76的雙位數領先。

最後1節雙方仍舊上演精彩攻防，攻城獅沒讓勝利溜走，努利下半場提升命中率13投7中，全場27投12中，拿下41分外帶5助攻、5籃板，表現相當全面。

努利才來台第5天就上場有好表現，賽後他接受轉播單位訪問時表示，「很開心自己能有這樣的好表現，我就是努力打出積極的一面，有機會就傳球給隊友。」

透過 Google News 追蹤中央社

來台的職籃處女秀，努利就打破聯盟單場個人得分新高，讓他開心笑說：「這感覺蠻有趣的，但我還是把球隊的勝利擺在第一位。」TPBL單場得分新高，也僅在數小時之前，由高雄全家海神洋將克雷格（Craig Sword）締造的39分。

攻城獅能終止連敗，除了努利的好表現外，本土球員盧冠軒、蔡宸綱分別攻下23、12分，同樣功不可沒。（編輯：陳政偉）1140118