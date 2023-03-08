T1謝亞軒連莊月MVP 霍華德首獲最佳外援

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T1聯盟公布2月獎項，剛寫下個人得分新高的新北中信特攻謝亞軒（前左）連莊單月最有價值球員（MVP），為本土第一人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟今天公布2月獎項，剛寫下個人得分新高的新北中信特攻謝亞軒連莊單月最有價值球員（MVP），為本土第一人，「魔獸」霍華德則首度獲得最佳外援獎項。

T1聯盟今天發布新聞稿公布2月MVP和最佳外援獎項，而2月MVP票選競爭激烈，中信特攻後衛謝亞軒擊敗隊友林韋翰、阿巴西，連2個月獲得這項殊榮。

謝亞軒2月出賽3場，繳出場均18分、4.7籃板、5.3助攻、2抄截的成績單。其中在2月26日特攻面對來勢洶洶的桃園永豐雲豹，謝亞軒在球隊陷入得分乾旱期時挺身而出，火燙手感還投進平聯盟紀錄的單場10顆三分球，豪取34分，打出個人生涯代表作，成為T1聯盟首位蟬聯月MVP的本土球員。

T1聯盟表示，謝亞軒除了招牌穩定的三分砲火，2月場均助攻和抄截數據也較先前提升不少，2月場均5.3助攻、2抄截，為聯盟本土球員第3名與第5名，是中信特攻2月保持不敗金身的重要功臣。

2月最佳外援部分，T1聯盟指出，由雲豹洋將艾夫伯（Michael Efevberha）與霍華德（Dwight Howard）等人角逐，前者無論是多元進攻手段或華麗單打能力都常讓對手頭疼，而後者則在攻守兩端都有超人般、無人能匹敵的貢獻。

T1聯盟表示，霍華德2月場均28.2分、16.8籃板、7.8助攻，效率值高達44，全方位的數據與超乎水準的表現，讓霍華德獲得球迷與媒體一致青睞，媒體票選獲得15張5分的高分票，球迷也有近1500張的選票支持，最終霍華德擊退隊友艾夫伯，首次獲得T1聯盟單月最佳外援獎項。

T1聯盟指出，霍華德農曆年後4場比賽全勤出賽，平均上場32分22秒，2月12日面對勁敵高雄全家海神，單場豪取28分、22籃板、14助攻「大三元」成績，展現全能身手。在霍華德領軍下，雲豹收下年後關鍵3連勝，並誓言帶領球隊重回季後賽行列。（編輯：張雅淨）1120308

台灣職籃T1聯盟8日公布2月獎項，剛寫下個人得分新高的新北中信特攻謝亞軒連莊單月最有價值球員（MVP）。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月8日