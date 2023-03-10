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經典賽台義戰打序微調 吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕

2023/3/10 18:04（3/10 18:17 更新）
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台灣隊10日晚間7時迎戰義大利隊，先發投手為江少慶，張育成先發續扛4棒、先發捕手由吉力吉撈．鞏冠（圖）擔任。（中央社檔案照片）
台灣隊10日晚間7時迎戰義大利隊，先發投手為江少慶，張育成先發續扛4棒、先發捕手由吉力吉撈．鞏冠（圖）擔任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽台灣隊今天晚間7時迎戰義大利隊，先發投手為江少慶，張育成先發續扛4棒、先發捕手由吉力吉撈．鞏冠擔任。

2023年世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，台灣隊8日首戰不敵巴拿馬隊，今天與義大利隊交手沒有退路，派出投手江少慶先發。江少慶近年在一級賽事出賽有不錯表現，2017年經典賽對荷蘭中繼好投，2019年世界12強棒球賽也有好表現。

台灣隊迎戰義大利隊先發打序也有微調，1到9棒依序為鄭宗哲（二壘）、林立（指定打擊）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、陳傑憲（中外野）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）。

台灣隊總教練林岳平賽前受訪表示，義大利隊幾乎都是美職體系的球員、基礎紮實，無論個人基本功、團隊作戰都有一定的基礎，義大利隊先發投手卡斯塔蘭尼（Ryan Castellani）是很有能力的投手，會想辦法突破。（編輯：吳協昌）1120310

#義大利隊
#江少慶
#台灣隊
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