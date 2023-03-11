林恩宇衝到快抽筋 HBL光復勝能仁挺進冠軍戰

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HBL高中籃球聯賽11日在台北小巨蛋進行男子組4強賽，光復高中林恩宇（持球者）轟下全場21分，外加7籃板和6助攻，助隊擊敗能仁家商，成功挺進冠軍戰。中央社記者趙世勳攝 112年3月11日

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（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL男子組4強今天在台北小巨蛋登場，尋求衛冕的光復高中靠著一波19比2的攻勢逆轉戰局，加上差點抽筋的林恩宇拿下21分、7籃板、6助攻，終場就以69比61擊敗能仁家商闖進冠軍戰。

光復高中去年靠著「最強高中生」陳將双、張俊生聯手，拿下隊史首冠，並且到今天的4強賽，已完成跨季23連勝。

不過上半場光復踢到鐵板，全隊出現多達13次失誤，加上對手投進6記3分球，半場結束竟以34比35落後。

幸好第3節光復找回強攻嚴防的本色，拉出一波19比2的攻勢直接逆轉戰局，反觀能仁全隊攻守都崩盤，第3節前9分鐘僅靠罰球拿下4分，讓光復3節結束反以53比45領先。

第4節兩隊互有攻防，但終場前5分17秒，林恩宇快攻上籃完成3分打，又幫助光復拉開雙位數差距，奠定勝利基礎。

高二的林恩宇是南澳泰雅族，小學的時候因為太過好動，被爸爸逼的去練射箭，希望他可以靜一點，沒想到練到小六的時候，還代表台灣出國比賽，當時為了籌措去美國的經費，全校還幫忙義賣飛魚乾。

不過他上了國華國中後，因為沒有射箭隊，就改加入社團性質的籃球隊，直到被光復高中教練陳定杰相中後，高一才真正接受到專業的籃球訓練。

林恩宇今天出賽29分鐘，拿下今年賽季最高的21分，加上2隊的快節奏，讓他終場前差點抽筋提前下場治療。

林恩宇笑說：「每次來到小巨蛋都會特別興奮，去年高一就因為太亢奮表現失常，今天則是太興奮差點抽筋，不過能幫助球隊打進總冠軍戰，一切都值得了。」

想到這2年在光復的籃球體驗，林恩宇說：「高一的時候打太爛，還被助教揶揄要不要直接轉去隔壁的香山高中練射箭，結果現在有機會幫助球隊完成連霸，我一定要好好把握。」（編輯：李亨山）1120311

111學年度HBL高中籃球聯賽4強賽程11日在台北小巨蛋火熱登場，男子組光復高中（圖）終場以69比61擊敗能仁家商，確定挺進冠軍決戰，球員在場邊開心慶祝。中央社記者趙世勳攝 112年3月11日