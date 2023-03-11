更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 運動

林恩宇衝到快抽筋 HBL光復勝能仁挺進冠軍戰

2023/3/11 14:44（3/11 17:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
HBL高中籃球聯賽11日在台北小巨蛋進行男子組4強賽，光復高中林恩宇（持球者）轟下全場21分，外加7籃板和6助攻，助隊擊敗能仁家商，成功挺進冠軍戰。中央社記者趙世勳攝 112年3月11日
HBL高中籃球聯賽11日在台北小巨蛋進行男子組4強賽，光復高中林恩宇（持球者）轟下全場21分，外加7籃板和6助攻，助隊擊敗能仁家商，成功挺進冠軍戰。中央社記者趙世勳攝 112年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL男子組4強今天在台北小巨蛋登場，尋求衛冕的光復高中靠著一波19比2的攻勢逆轉戰局，加上差點抽筋的林恩宇拿下21分、7籃板、6助攻，終場就以69比61擊敗能仁家商闖進冠軍戰。

光復高中去年靠著「最強高中生」陳將双、張俊生聯手，拿下隊史首冠，並且到今天的4強賽，已完成跨季23連勝。

不過上半場光復踢到鐵板，全隊出現多達13次失誤，加上對手投進6記3分球，半場結束竟以34比35落後。

幸好第3節光復找回強攻嚴防的本色，拉出一波19比2的攻勢直接逆轉戰局，反觀能仁全隊攻守都崩盤，第3節前9分鐘僅靠罰球拿下4分，讓光復3節結束反以53比45領先。

第4節兩隊互有攻防，但終場前5分17秒，林恩宇快攻上籃完成3分打，又幫助光復拉開雙位數差距，奠定勝利基礎。

高二的林恩宇是南澳泰雅族，小學的時候因為太過好動，被爸爸逼的去練射箭，希望他可以靜一點，沒想到練到小六的時候，還代表台灣出國比賽，當時為了籌措去美國的經費，全校還幫忙義賣飛魚乾。

不過他上了國華國中後，因為沒有射箭隊，就改加入社團性質的籃球隊，直到被光復高中教練陳定杰相中後，高一才真正接受到專業的籃球訓練。

林恩宇今天出賽29分鐘，拿下今年賽季最高的21分，加上2隊的快節奏，讓他終場前差點抽筋提前下場治療。

林恩宇笑說：「每次來到小巨蛋都會特別興奮，去年高一就因為太亢奮表現失常，今天則是太興奮差點抽筋，不過能幫助球隊打進總冠軍戰，一切都值得了。」

想到這2年在光復的籃球體驗，林恩宇說：「高一的時候打太爛，還被助教揶揄要不要直接轉去隔壁的香山高中練射箭，結果現在有機會幫助球隊完成連霸，我一定要好好把握。」（編輯：李亨山）1120311

111學年度HBL高中籃球聯賽4強賽程11日在台北小巨蛋火熱登場，男子組光復高中（圖）終場以69比61擊敗能仁家商，確定挺進冠軍決戰，球員在場邊開心慶祝。中央社記者趙世勳攝　112年3月11日
111學年度HBL高中籃球聯賽4強賽程11日在台北小巨蛋火熱登場，男子組光復高中（圖）終場以69比61擊敗能仁家商，確定挺進冠軍決戰，球員在場邊開心慶祝。中央社記者趙世勳攝　112年3月11日
111學年度HBL高中籃球聯賽11日在台北小巨蛋展開4強賽程，男子組光復高中終場以69比61擊敗能仁家商、挺進冠軍戰，場邊球迷興奮慶祝。中央社記者趙世勳攝　112年3月11日
111學年度HBL高中籃球聯賽11日在台北小巨蛋展開4強賽程，男子組光復高中終場以69比61擊敗能仁家商、挺進冠軍戰，場邊球迷興奮慶祝。中央社記者趙世勳攝　112年3月11日
#林恩宇
#光復
#陳將双
陳將双
UBA複賽8強落幕 世新送給衛冕軍政大2連敗UBA男子組8強賽 2/25點燃戰火
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族