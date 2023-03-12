扳倒香港一哥晉級32強 林昀儒：放慢節奏找回感覺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣「桌球一哥」林昀儒（圖）12日在WTT新加坡大滿貫賽以3比1逆轉擊敗香港好手黃鎮廷，晉級男單32強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪以3比1逆轉擊敗香港名將黃鎮廷，晉級32強。林昀儒賽後受訪說，一開始打得不太順，後來把節奏放慢，「找回自己的感覺」。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽會內賽11日至19日在新加坡舉行，台灣一哥林昀儒及「桌球教父」莊智淵今天都是一日2戰，先在單打分頭出擊，晚間接著出戰男雙項目。這是莊智淵與林昀儒首度合拍，組成跨世代組合。

世界排名第8的林昀儒男單首輪出戰排名第30的黃鎮廷，兩人過去曾4度交手，各拿2勝，不過最近一次在去年11月的亞洲盃碰頭，林昀儒以2比4落敗。

兩人今天再度交手，儘管林昀儒開賽較慢進入狀況，以7比11讓出首局，但他很快調整好節奏，連拿3局，最終以3比1逆轉，收下勝利。

林昀儒賽後接受中央社記者訪問表示，要肯定自己一下，上次亞洲盃輸給對方，今天一開始打得不太順，有點像上次找不到節奏的感覺。不過，即使在落後的時候，自己也沒有太著急，能把節奏放慢，「找回自己的感覺」。

他也說，希望自己再更有信心，堅持拿下每一分，不管領先或落後，都保持拚勁。

另外，世界排名18、41歲的莊智淵稍早也在男單首輪比賽擊敗小他22歲的日本球員篠塚大登，同樣是以3比1逆轉勝，躋身32強行列。

對於獲勝的關鍵，莊智淵賽後受訪表示，主要是沒有放棄，雖然首局很困難，自己進入狀態有點慢，無謂失誤比較多。

面對對手節奏較快的打法，自己如何調整？莊智淵說，先不求質量，主要「先把球護上去」，把發、接發球處理好。

談及與21歲的林昀儒組成跨世代男雙組合，他表示，主要是備戰亞運，這次時間比較倉促，兩人一起練習的時間不多，「這次先體驗一下」，距離亞運還有一段時間，先打打看，再決定如何調整。

林昀儒也說，希望透過比賽彼此磨合，莊智淵是前輩，自己會多向他學習，「希望我們互相發揮自己的特點」。

林昀儒與莊智淵男雙首輪比賽將於今晚對上奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）、賈爾多斯（Robert Gardos）。（編輯：高照芬）1120312