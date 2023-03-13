WTT大滿貫賽 林昀儒陳思羽挺進混雙8強
2023/3/13 13:39（3/13 14:26 更新）
台灣桌球一哥林昀儒（左）13日搭配陳思羽（右）在新加坡大滿貫賽混雙16強賽，以3比1擊敗巴西組合伊西與布魯娜，挺進8強。中央社 112年3月13日
（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙16強賽，以3比1擊敗巴西組合伊西與布魯娜，挺進8強。
林昀儒過去與鄭怡靜組成黃金混雙，在東京奧運拿下銅牌，而林昀儒去年9月阿拉木圖挑戰賽改與陳思羽搭檔，首度合拍就拿下冠軍。
相隔近6個月，林昀儒、陳思羽這次在新加坡舉行的WTT新加坡大滿貫賽再度合體，混雙首輪輪空，次輪出戰巴西組合伊西（Vitor Ishiy）與布魯娜（Bruna Takahashi），台灣組合歷經開賽2比6落後，及時回穩，並後來居上，在後段趁著對手連續擊球出台，以11比8逆轉搶下首局。
台灣組合次局失誤偏多，以8比11讓出，第3局上演拉鋸戰，台灣組合靠著一波4比0攻勢甩開對手，以11比6搶下。
台灣組合取得聽牌優勢後，第4局繼續展現好默契，在4比4平手時，陳思羽幾次蹲低讓位，讓後方的林昀儒攻擊，最終以11比7贏得勝利。
林昀儒與陳思羽8強賽將遭遇世界排名第5的香港組合杜凱琹與黃鎮廷，林昀儒繼男單首輪與黃鎮廷碰頭後，兩人將在混雙狹路相逢。
陳思羽今天一日2戰，混雙16強賽結束後，下午將與香港選手李皓晴在女雙首輪賽事攜手出擊。（編輯：管中維）1120313
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
首搭莊智淵WTT大滿貫晉級 林昀儒：慢慢熟悉感覺