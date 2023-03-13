WTT大滿貫賽 林昀儒陳思羽挺進混雙8強

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台灣桌球一哥林昀儒（左）13日搭配陳思羽（右）在新加坡大滿貫賽混雙16強賽，以3比1擊敗巴西組合伊西與布魯娜，挺進8強。中央社 112年3月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣混雙組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙16強賽，以3比1擊敗巴西組合伊西與布魯娜，挺進8強。

林昀儒過去與鄭怡靜組成黃金混雙，在東京奧運拿下銅牌，而林昀儒去年9月阿拉木圖挑戰賽改與陳思羽搭檔，首度合拍就拿下冠軍。

相隔近6個月，林昀儒、陳思羽這次在新加坡舉行的WTT新加坡大滿貫賽再度合體，混雙首輪輪空，次輪出戰巴西組合伊西（Vitor Ishiy）與布魯娜（Bruna Takahashi），台灣組合歷經開賽2比6落後，及時回穩，並後來居上，在後段趁著對手連續擊球出台，以11比8逆轉搶下首局。

台灣組合次局失誤偏多，以8比11讓出，第3局上演拉鋸戰，台灣組合靠著一波4比0攻勢甩開對手，以11比6搶下。

台灣組合取得聽牌優勢後，第4局繼續展現好默契，在4比4平手時，陳思羽幾次蹲低讓位，讓後方的林昀儒攻擊，最終以11比7贏得勝利。

林昀儒與陳思羽8強賽將遭遇世界排名第5的香港組合杜凱琹與黃鎮廷，林昀儒繼男單首輪與黃鎮廷碰頭後，兩人將在混雙狹路相逢。

陳思羽今天一日2戰，混雙16強賽結束後，下午將與香港選手李皓晴在女雙首輪賽事攜手出擊。（編輯：管中維）1120313