首搭莊智淵WTT大滿貫晉級 林昀儒：慢慢熟悉感覺

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台灣「桌球一哥」林昀儒（左）及「桌球教父」莊智淵（右）首度合拍就獲勝，兩人12日在WTT新加坡大滿貫賽男雙首輪以3比1擊敗奧地利組合。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月12日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）台灣「桌球一哥」林昀儒及「桌球教父」莊智淵首度合體，今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙首輪以3比1擊敗奧地利組合。林昀儒賽後說，很開心第一場就獲勝，彼此還在慢慢熟悉感覺。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽會內賽11日至19日在新加坡舉行，林昀儒跟莊智淵今天都是一日2戰，在單打分頭出擊後，晚間合體出戰男雙項目。這組由現任、前任台灣一哥搭檔的跨世代男雙組合，相差20歲，為今年亞運做準備。

林昀儒與莊智淵男雙首輪出戰世界排名第9的奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）與賈爾多斯（Robert Gardos）。台灣組合先以11比9搶下首局，次局以11比7再下一城，率先聽牌。

不過，台灣組合隨後在第3局陷入苦戰，以6比11讓出後，第4局重新找回節奏，最後以11比5迎接勝利，闖進16強。

林昀儒賽後接受中央社記者訪問表示，兩人搭檔第一場比賽就獲勝，「很開心」；這是第一次搭配，「我們很多都在慢慢熟悉感覺」。

至於兩人首度合拍的默契，莊智淵受訪說，目前看起來還好，主要是「一左一右」，跑位上沒有會卡的地方。

林昀儒左手持拍，莊智淵則是右手橫拍球員。

莊智淵賽前曾說，期待自己能跟上林昀儒的節奏，「希望不要雷他」。對此，他賽後自評，自己第3局有幾個失誤，有些機會球沒能把握住。

教練偉關晴光認為，兩人今天「正常發揮」，主要還在磨合期，走位方面還不是很理想，透過比賽找到問題再去調整，「今後還有些提升空間」。

對於後續需要調整、磨合的部分，莊智淵表示，前3盤的準備還要再溝通，但也要看對上的對手，「要多打才知道」。

林昀儒與莊智淵通過男雙首輪考驗後，16強賽則將強碰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。（編輯：高照芬）1120312