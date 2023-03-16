自由車環台賽高雄站 荷蘭車手梅傑爾保住黃衫

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）國際自由車環台公路大賽今天展開第5站高雄市站，馬來西亞登嘉樓隊荷蘭車手梅傑爾守住黃衫冠軍，台灣隊馮俊凱和劉恩杰分獲單站第11、15，而團體以單站第3、亞洲第1作收。

國際自由車環台公路大賽分成5站，最終站高雄市站今天從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，終點為高雄國家體育場，總長146.44公里。

今天開賽各隊火力全開，台灣隊馮俊凱也伺機尋求突圍，但最後還是被主集團吞沒，經過第一個登山點和第一個衝刺點都大集團衝刺，經過50公里左右後形成7人領先集團。

7人領先集團後來合併成9人，瓜分3個衝刺點，維持與主集團約2分鐘左右的差距，但沒想到領先集團從終點前40公里前也各自廝殺，一度分裂到只剩下2人，而主集團開始推進，在終點前6公里完全併吞領先集團，最終以80人大集團衝線。

義大利車手贊諾賽羅（Enrico Zanoncello）以3小時13分20秒，拿下單站冠軍，而馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭車手梅傑爾（Jeroen Meijers）成功守住1秒差距、保住黃衫總冠軍。

台灣隊歷經第4站南投縣站調整後，今天以馮俊凱和地主車手劉恩杰為主，分別獲單站第11、15，並拿下團體單站第3、亞洲第1的成績。

馮俊凱、劉恩杰賽後同樣都覺得很可惜，馮俊凱透過主辦單位新聞稿表示：「單站成績還可以，今天雖然突圍了幾次，但重點就是把體力保留到最後衝刺，但很可惜沒看到劉恩杰在我後面，如果能把他帶到更前面，估計會有更好的單站成績。」

環台賽告一段落，談到今年台灣隊成績，教練陳建良表示：「今年大家都拚得很激烈，每個賽段都打破過去單站賽道時間紀錄，感覺有回到疫情前的強度，來的4支二級職業車隊也很有水準。」

台灣隊在第2站遇到機械故障和爆胎意外，陳建良表示：「後來幾站以單站來拚，台灣隊也都沒有掉隊、並且都能擠在前面，隊員們確實都已經盡力了。」

談到後續賽事規劃，陳建良透露，台灣隊預計將在4月參加環泰公路賽，備戰6月亞錦賽和9月亞運。（編輯：陳政偉）1120316